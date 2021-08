Numeri vincenti Million Day/ L’estrazione di oggi 10 agosto 2021: cinquina vincente’

ESTRAZIONE MILLION DAY: CACCIA AL MILIONE DI EURO

Il Million Day non conosce pause, soste e vacanze. Estrazione anche oggi, martedì 10 agosto 2021, perché la caccia al milione di euro in palio prosegue anche d’estate. Una vacanza potreste invece concederla dopo l’eventuale vincita, ma sono tante le cose che il primo premio vi consentirebbe di fare. Possiamo immaginare che la prima cosa che conquistereste sarebbe tanta serenità, oltre che gioia. Ma questo è il momento in cui invece dovete essere ricchi di pazienza e attenzione, perché sono i due ingredienti necessari per prepararsi al meglio alla nuova estrazione dei numeri vincenti del Million Day. L’appuntamento è fissato alle ore 19, ma voi siete pronti? Avete già fatto la vostra giocata?

Se siete al mare per sfuggire in acqua al caldo estivo, quindi non avete voglia di spostarvi, potete giocare online. Basta affidarsi ai siti di gioco autorizzati da AAMS, aprendo un conto di gioco o accedendo a quello in possesso se si è già registrati. La schedina del Million Day non cambia: potete sempre scegliere tra giocata singola, plurima e sistemistica (con sistema integrale o ridotto).

I NUMERI FREQUENTI DEL MILLION DAY

Diamo ora uno sguardo alle statistiche del Million Day, soffermandoci però sui numeri frequenti, perché magari proprio uno di questi, in quanto tale, potrebbe essere nella combinazione di oggi dei numeri vincenti. Il più frequente di tutti è l’1 a quota 47 estrazioni, al secondo posto invece il 16 con 45 concorsi; terzo posto per il 46 che invece ne ha accumulate 44. Fuori dal podio, ma ad un passo dall’ultimo gradino, il 50 che di frequenze ne ha collezionate 43. Una in più di un tris molto particolare, quello formato da 51, 40 e 21, che invece di estrazioni ne ha collezionate 42. Ci avviciniamo rapidamente alla conclusione della top ten, perché ci sono altri tre numeri che al Million Day hanno accumulato le stesse frequenze. Si tratta di 27, 23 e 20, tutti e tre a quota 41 estrazioni. Chi tra questi uscirà di nuovo’ Lo scopriremo presto, con la nuova estrazione dei numeri vincenti del Million Day in programma oggi.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 10 AGOSTO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



