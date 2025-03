E’ tutto pronto, stanno per arrivare le ore 20:30, un orario che magari a molti non racconterà nulla ma che per chi gioca al Million Day significa solo una cosa: è tempo di estrazione. La giornata di oggi, sabato 1 marzo 2025, si chiuderà per tutti i giocatori con la seconda consueta giocata odierna, attraverso potremo avere la certezza di non aver vinto, oppure, di esserci portati a casa qualche soldino, magari il maxi premio da un milione di euro, o i 100.000 euro che invece accompagnano gli extra Million Day.

Vincere non è facile ma lo è molto di più giocare: basta infatti scegliere una cinquina, quindi cinque numeri, e puntarla. L’unico paletto è che i numeri devono essere compresi fra l’1 e il 55. Ad esempio potreste giocare il 15, il 21, il 32, il 37 e il 45 e puntarci un euro. A quel punto attenderete l’estrazione di oggi, ore 20:30 del Million Day, per capire se avrete vinto o meno. Altri cinque numeri potrebbero essere il 6, il 15, il 30, il 41 e infine il 50, e anche in quel caso non dovrete fare altro che allegare il vostro euro, registrare la schedina e controllarla alle 20:30: tutto chiaro? Vi lasciamo all’estrazione e… buona fortuna!

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 5 – 10 – 22 – 31 – 40

Extra MillionDay: 13 – 35 – 41 – 47 – 55