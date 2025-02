Manca davvero poco poi finalmente potremo assistere all’estrazione di oggi delle ore 20:30 del Million Day, il secondo classico appuntamento con il gioco che regala un milione di euro. Attenzione, forse avete capito male, non c’è nessuno che è pronto a farvi un ricco bonifico gratis, visto che il milioncino (o eventualmente i 100mila euro di consolazione), li otterrete solamente dopo aver individuato i cinque numeri fortunati, ovvero, quelli che vanno dall’uno al 55, non proprio semplicissimo quindi.

In ogni caso tentare non nuoce, e come vi ricordiamo spesso e volentieri, sono tanti i milioni di euro che sono stati distribuiti negli ultimi anni, fortunati vincitori che in cambio di una schedina di pochi euro (si può giocare da un minimo di un euro), si sono appunto portati a casa il malloppo. Vi ricordiamo che il Million Day, come accennato sopra, vi regala due possibilità di vincere visto che oltre ai cinque numeri principali ci sono anche gli extra Million Day, quelli che garantiscono una vittoria da 100mila euro: il meccanismo è sempre lo stesso, cinque numeri dall’uno al 55, dopo di che potrete iniziare a stappare lo spumante, o forse lo champagne.

RIPORTIAMO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay