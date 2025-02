Ci siamo, in questa domenica post Sanremo 2025, siamo pronti a scoprire i primi numeri vincenti del Million Day, quelli che si paleseranno a breve, alle ore 13:00 per la prima estrazione di questa domenica 16 febbraio 2025. Avete già giocato o siete in procinto di recarvi in ricevitoria? Sappiate che anche oggi abbiamo confezionato per voi le nostre cinquine, di conseguenza chi volesse potrebbe leggersi i nostri consigli e poi decidere eventualmente se giocare o meno i nostri numeri.

Partiamo da una prima stringa per il Million Day, a cominciare dal 2, quindi il 6, poi il 30, il 33 e infine il 50. Per una seconda possibilità di vittoria, puntiamo invece sui numeri 4, 8, 12, poi 24 e 48, una cinquina decisamente in nome del numero 2. Infine una terza stringa, leggasi quella formata dal 13, il 17, poi il 36, il 45 e infine il 55. Valutate voi se giocare o meno questi numeri per la prima estrazione di oggi del Million Day (ricordiamo, quella delle ore 13:00), magari giocate una sola cinquina, due o tutti e tre, ricordandovi che la puntata minima per giocare è un euro: tentare quindi non nuoce, prima che i numeri escano davvero e allora sai che rabbia…

