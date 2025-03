Siamo tutti pronti per la seconda estrazione di oggi, giovedì 6 marzo 2025, del Million Day. I numeri vincenti li scopriremo come sempre alle ore 20:30, l’appuntamento serale di ogni giocatore che gioca con frequenza a questo gioco. Le cinquine vincenti saranno come al solito due, una che vale un milione di euro e un’altra, quella legata agli extra Million Day, che vale 100.000 euro. Obiettivo ovviamente individuare i 10 numeri fortunati, o per lo meno cinque, visto che male che vada avremo 100.000 euro in più sul nostro conto: che dite, ne vale la pena?

Sicuramente non sarà facile ottenere la grande vittoria, anche perchè le combinazioni sono milioni, come dice lo stesso gioco, ma se si riesce a beccare quella fortunata allora potete alzare le bracci al cielo. Ma avete iniziato a fantasticare cosa potreste fare vincendo al Million Day? Magari una bella casa, aprire un’attiva, l’auto che si ha sempre sognato, oppure, girare il mondo fino alla fine dei nostri giorni. Tante le possibilità offerta da un milione di euro ma non dimenticatevi che si può vincere anche senza beccare tutti e cinque le cifre vincenti, ovviamente portandosi a casa somme ben più modeste. A questo punto non ci resta che lasciarvi all’estrazione di oggi delle ore 20:30 del Million Day, buona giocata!

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 10 – 23 – 28 – 40 – 54

Extra MillionDay: 3 – 18 – 32 – 36 – 51