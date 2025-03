Il Million Day con la sua ultima estrazione di oggi, domenica 9 marzo 2025, sta per arrivare. Appuntamento fissato a fra poco, alle ore 20:30, quando scopriremo appunto i numeri vincenti, i 10 fortunati diffusi fra le due cinquine, quella del Million Day e quella degli Extra Million Day. Obiettivo, puntare ovviamente alla prima, sperando che i cinque numeri estratti siano gli stessi che abbiamo giocato noi.

A quel punto potremo saltare sulla sedia con le braccia al cielo visto che avremo vinto un bel milione di euro, in parole povere, saremo appena diventati milionari. Ovviamente sognare è facile, vincere lo è un bel po’ di meno, visto che bisognerà essere in grado di individuare la combinazione vincente scegliendo i numeri giusti che vanno dall’1 al 55: solo cinque cifre, le cifre della vita o meglio, che possono cambiare la vita. Impossibile giocare i sistemi e fare complessi calcoli matematici, molto meglio giocare dei numeri a caso e poi incrociare le dita e fare tutti gli scongiuri possibili, ma fate in fretta perchè l’estrazione del Million Day di oggi, ore 20:30, sta per arrivare.

I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30 DEL MILLION DAY

Million Day:

Extra MillionDay: