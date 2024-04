NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione delle cinquine di oggi 8 aprile 2024: in arrivo grandi vincite?

Comincia una nuova settimana e come di consueto non possiamo perdere l’appuntamento con il Million Day, il gioco fortunato che mette in palio fino a un milione di euro puntandone solamente uno. Si tratta di un concorso quotidiano, con due estrazioni giornaliere – la prima alle 13 e la seconda alle 20.30 – che danno la possibilità di portare a casa premi importantissimi che arrivano appunto fino a un milione ma partono da premi più bassi che si possono ottenere indovinando già solo due numeri. Per portare a casa il premio massimo, invece, serve indovinare tutti i numeri in palio ovvero cinque: solamente così si potrà ottenere la cifra a sei zeri che resta certamente la più ambita del concorso, amatissimo da tutti gli italiani.

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 7 aprile 2024

Ora che abbiamo visto come vincere al Million Day, andiamo a vedere da quanto mancano le vittorie milionarie del concorso. Aprile, nonostante sia cominciato da pochi giorni, è stato già fortunatissimo: in due hanno infatti portato a casa un milione. È successo il 4 del mese a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, con i numeri 15, 16, 30, 34 e 36 e a Torino, il 2, dunque solo pochi giorni prima, con i numeri 1, 29, 37, 50 e 51. A marzo le vittorie erano state due, ad Alzate Brianza e ad Alatri, in provincia di Frosinone. Il concorso, dunque, di recente ha offerto più di qualche estrazione fortunata, regalando un sogno ai giocatori: il successo da un milione di euro arriverà anche in questo lunedì 8 aprile?

Million Day, estrazione numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 6 aprile 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 6 – 16 – 17 – 33 – 53

EXTRA MILLIONDAY: 15 – 21 – 27 – 29 – 44

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 2 – 4 – 14 – 17 – 27

EXTRA MILLIONDAY: 1 – 25 – 30 – 44 – 53

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 5 aprile 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA