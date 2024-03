Numeri vincenti Million Day/ Segui l’estrazione di oggi 21 marzo 2024

L’estrazione del Million Day torna protagonista oggi, giovedì 21 marzo 2024, con nuovi numeri vincenti, dopo quelli scoperti a pranzo. Infatti, ogni giorno sono in programma due estrazioni di questo gioco, una a pranzo e l’altra a cena, ognuna delle quali poi si sdoppia, perché é disponibile anche l’opzione di gioco Extra MillionDay con cui tentare nuovamente la fortuna. Il gioco, lanciato nel 2018, in origine prevedeva la compilazione delle schedine solo in ricevitoria, poi ai tanti giocatori è stata concessa la possibilità di effettuare le giocate anche online.

MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 20 marzo 2024: le estrazioni delle cinquine

In virtù del grande successo di questo gioco, è stato deciso di sdoppiare le estrazioni e di aggiungere un’estrazione aggiuntiva, quella di Extra MillionDay. La prima grande vincita al Million Day è avvenuta il 16 febbraio 2018: era la decima estrazione, con cui il vincitore riuscì a conquistare un milione di euro. L’introduzione di nuove modalità di gioco risale al maggio 2018, con una modifica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul regolamento del gioco che poi entrò in vigore nel novembre successo.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 19 marzo 2024

COME SI GIOCA AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY

Per partecipare all’estrazione del Million Day bisogna scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 e compilare la schedina di gioco. Durante la sua preparazione, si può scegliere una fra tre modalità di gioco. La prima è la giocata singola ed è quella che vi abbiano descritto poco sopra e ha il costo di un euro. Invece, la giocata plurima è formata da più giocate singole. Spazio alla giocata sistemistica, la terza modalità a disposizione: si selezionano da 6 a 9 numeri, poi bisogna scegliere tra sistema ridotto e integrale.

MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti: ecco le cinquine di oggi 18 marzo 2024

Il primo sviluppa una parte delle possibili giocate singole, il secondo sviluppa tutte le possibili giocate singole in base ai numeri scelti. Per quanto riguarda, invece, Extra MillionDay, si tratta solo di attivarla per avere la possibilità di aggiungere alla propria schedina tale opzione per partecipare ad un’estrazione aggiuntiva di altri 5 numeri tra quelli rimasti dopo l’estrazione del gioco base. Una volta effettuata la vostra giocata al Million Day ed eventualmente anche all’Extra MillionDay, non dovete far altro che attendere l’uscita dei numeri vincenti.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 3 – 16 – 31 – 40 – 47

EXTRA MILLION DAY: 45 – 50 – 26 – 8 – 49

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA