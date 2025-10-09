Avanzata una proposta di legge per introdurre il numero chiuso nelle carceri: in assenza di posti letto, si ricorrerà alle misure alternative

È stata presentata – lo scorso luglio – e depositata – nella giornata di ieri – presso la Commissione Giustizia della Camera una proposta di legge per introdurre una sorta di “numero chiuso” nelle carceri italiane in modo da ridurre il sovraffollamento divenuto ormai strutturale e aggravato da leggi punitive che vedono nella detenzione il principale (per non dire l’unico) strumento repressivo: una proposta che vede come prima firma quella del +Europa Riccardo Magi e appoggiata da Italia Viva, Avs e Azione; ma anche dal Garante dei detenuti laziale, dalla CNCA e dall’Associazione Antigone.

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Ho paura che la famiglia Sempio mi sollevi dall'incarico”

Prima di arrivare alla proposta sul numero chiuso, è utile partire dai dati affidandoci a quelli raccolti proprio dal Garante dei detenuti del Lazio e pubblicati solamente poche ore fa: attualmente, risulta che in Italia vi siano 63.198 persone sottoposte a misura detentiva nei penitenziari, aumentate del 2,2% (1.337 persone) solo tra gennaio e settembre; a fronte di 46.657 posti letto regolari, questi diminuiti nell’arco degli ultimi cinque anni dai quasi 48mila del 2020.

Caso Paragon, spiato anche Caltagirone/ Cos’è successo, quali scenari: Copasir chiede info ai servizi segreti

I dati sulle carceri, insomma, si possono tradurre in un tasso di sovraffollamento del 135% (nel 2020 era del 109,1 per cento, cresciuto rapidamente nell’arco di 4 anni) che in alcuni casi – come il Lazio, precisamente negli istituti di Regina Coeli, Latina e Civitavecchia – raggiunge picchi superiori al 180 per cento, assolutamente insostenibili per garantire la necessaria dignità delle persone detenute.

La proposta di legge sul numero chiuso nelle carceri: in assenza di posti letti, si dovrà ricorrere ai domiciliari

Proprio al fine di contrastare questi dati sul sovraffollamento, al posto di proporre la costruzione di nuovi penitenziari (che aiuterebbero solo marginalmente e temporaneamente a ridurre il problema) si inserisce la proposta di legge sul numero chiuso avanzata da +Europa e depositata alla Camera – in attesa della discussione formale – nella giornata di ieri: l’idea sarebbe quella di rendere rigidi e inderogabili i numeri dei posti letto all’interno delle strutture, in modo che non siano superabili.

Million Day, numeri vincenti di oggi 9 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Se le carceri non possono accogliere un nuovo condannato – propone la legge sul numero chiuso – si dovrà obbligatoriamente ricorrere alle misure alternative, come i domiciliari, in attesa che un posto letto si liberi: proprio per questa ragione, la proposta prevede – da un lato – che il Ministero della Giustizia stili una lista di detenuti in attesa, in ordine di pronuncia della pena; mentre – dall’altro lato – si dovranno garantire sempre dei posti letto liberi per i condannati per reati di sangue, contro la persona od ostativi.