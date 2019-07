NUMERO DI TELEFONO MICHELLE HUNZIKER SU INSTAGRAM/ Aurora lo pubblica:”Ho sbagliato!”

Quante volte avete sognato di avere il numero di telefono di Michelle Hunziker? Chissà in quante occasioni avete fantasticato: “Eh, se solo avessi l’opportunità di inviarle un messaggio, un solo messaggio”. Beh, se avete visto una delle ultime Instagram Stories di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros, il vostro sogno proibito potrebbe essersi clamorosamente realizzato. La ragazza per errore ha infatti pubblicato il numero di telefono della mamma: a nulla è bastato cancellare in fretta e furia quella Instagram Stories. Frotte di followers hanno preso la palla al balzo e molti di loro hanno iniziato a tempestare di messaggi e chiamate la povera Michelle Hunziker. Uno scherzo ingenuo quello di Aurora Ramazzotti che a quanto pare voleva far notare come Michelle fosse ultra-presente (forse anche troppo “ultra”) nella sua vita. E adesso? Ora è subentrato il pentimento della povera Aurora, con Michelle Hunziker in persona che ha chiesto “pietà” ai suoi nuovi “contatti” telefonici.

NUMERO DI TELEFONO MICHELLE HUNZIKER ONLINE

Dopo che il suo numero di telefono è finito online, Michelle Hunziker è intervenuta su Instagram raccontando l’accaduto e rivolgendo un appello ai fan:”Mia figlia Auri si è svegliata, ha fatto festa, è un po’ rinco, ha postato uno screenshot con il mio numero. In questo secondo ho dovuto mettere uso aereo. Mi stanno arrivando sessanta milioni di messsaggi al secondo. Io non ho voglia di cambiare numero. Non inondatemi di messaggi e telefoni. Devo usare il telefono per parlare con mio figlio e le mie bambine. Può capitare, Aury è mortificata, voi però fate i bravi…”. La stessa Aurora Ramazzotti si è molto dispiaciuta per il danno procurato alla mamma:”La stanno tartassando. Non so come aiutarla a distanza. Io mi sento tanto in colpa, non ci ho pensato. Ho fatto una cosa impulsiva. Lasciatela in pace, vi prego, se no non dormo più”. I fan resisteranno alla tentazione di dimenticare quel numero ingombrante in rubrica o costringeranno Michelle a cambiarlo?

