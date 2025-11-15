La 51enne Nunzia Cappitelli è stata trovata morta nella sua abitazione a Napoli: si indaga su due uomini denunciati per stalking negli ultimi mesi

Proseguono le indagini per capire cosa sia successo alla 51enne di Napoli Nunzia Cappitelli, trovata morta nella giornata di ieri all’interno della sua abitazione con una profonda ferita alla testa che ha fatto subito – pur in assenza di concrete prove – pensare a un omicidio, potenzialmente l’ennesimo femminicidio dell’anno dato che nel passato della donna (ci torneremo dopo) sono emerse ben due differenti denunce per stalking; peraltro una delle quali presentata nei confronti dell’uomo che ha trovata Nunzia Cappitelli senza vita.

Partendo proprio dalla giornata di ieri, la scoperta del corpo senza vita di Nunzia Cappitelli è stata fatta nella tarda serata di ieri da un uomo – descritto solamente come “giovane” – che in compagnia di un amico si era recato presso l’abitazione della 51enne: la porta (secondo quanto hanno riferito i due) era socchiusa e hanno deciso di entrare, trovando la donna riversa a terra in una pozza di sangue; ormai senza vita da parecchie ore.

Nunzia Cappitelli, trovata morta nella sua casa a Napoli: dall’incidente al femminicidio, restano aperte tutte le piste

La morte di Nunzia Cappitelli è apparsa da subito un vero e proprio giallo perché nessuno nella piccola corte in cui abitava – appunto, a Napoli – sembra aver sentito alcun rumore sospetto; mentre la porta dell’abitazione non faceva pensare a una possibile forzatura: l’idea è che sia stata proprio lei ad aprirla, per accogliere un potenziale visitatore che poi, per ragioni da chiarire, l’avrebbe aggredita e uccisa; tesi suffragata anche dalla presenza nell’abitazione di Nunzia Cappitelli di una bottiglia rotta.

Sempre ad avvalorare l’idea di un possibile omicidio – o, meglio, femminicidio – ci sarebbe anche il passato di Nunzia Cappitelli: la donna, infatti, negli ultimi mesi aveva sporto due differenti denunce per stalking, la prima a carico dell’uomo più giovane che ha trovato il suo cadavere nella serata di ieri e la seconda a carico di un altro uomo; entrambi già convocati in questura per l’interrogatorio di rito che potrebbe far luce sulla loro posizione.

D’altra parte, no si è esclude neppure l’ipotesi che Nunzia Cappitelli sia stata vittima di un improvviso malore o di un incidente domestico, che potrebbe spiegare sia la bottiglia rotta che la ferita alla testa, ipoteticamente cagionata dall’urto con uno dei mobili all’interno dell’abitazione: la risposta definitiva – tra aggressione o incidente – arriverà solamente al termine dell’esame autoptico già disposto dagli inquirenti; mentre nel frattempo procedono le indagini sulla sua cerchia di conoscenti e sul possibile movente del delitto.