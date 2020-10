Nunzia De Girolamo/ “A causa del Covid niente abbracci con Gea”

Nunzia De Girolamo è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale Chi, dove ha parlato tra l’altro anche di come sta vivendo la sua positività al Coronavirus. Nonostante l’ex ministro ed il marito Francesco Boccia siano stati molto attenti e scrupolosi nel rispettare le indicazioni sanitarie anti Covid-19, sono stati contagiati entrambi. L’ex parlamentare di Forza Italia ha tenuto a precisare che non ha mai avuto paura del Coronavirus, prendendo tutte le dovute precauzione, quali la mascherina, il distanziamento sociale ed il lavaggio delle mani. Dal racconto della De Girolamo si apprende che il contagio sia avvenuto in seguito ad un incontro avuto con i suoi genitori a Benevento. E a sua volta poi Nunzia ha contagiato suo marito, il ministro Boccia. Inizialmente l’ex parlamentare ha accusato dei dolori lancinanti a gambe e schiena, ma ora la situazione sembra migliorare. A non farle chiudere occhio la sera non è solo la terapia a base di cortisone che prende, ma il pensiero della figlia Gea. Per evitare ogni possibile contagio la De Girolamo al momento evita ogni contatto con la piccola. “Non posso toccarla né abbracciarla” rivela l’ex ministra, per poi aggiungere che la bambina ha tanti timori, non ultimo il giudizio dei compagni una volta che farà rientro a scuola.

Nunzia ed il dolore per la figlia Gea

Nonostante la positività, Francesco Boccia lavora incessantemente. Tra le difficoltà maggiori da affrontare c’è quella dell’organizzazione in casa. Nunzia ha potuto suddividere la sua casa in tre zone diverse, così da evitare il contatto con il marito e la figlia. La piccola Gea è gestita da una parente che si è assunta il rischio del contagio. “Con Gea parliamo attraverso il vetro delle finestre che danno sulla terrazza” rivela Nunzia. Una scena che ricorda in molti quella dei concorrenti del Grande Fratello. Il momento più difficile della giornata è sicuramente la sera. Nunzia infatti non rinuncia a vedere addormentarsi la figlia. Per farlo, quindi, si copre tutta, e la guarda dalla finestra che si affaccia sul terrazzo di casa. Il pensiero della De Girolamo va soprattutto ai bambini. Secondo lei, infatti, è stato sottovalutato l’aspetto psicologico dei più piccoli. Per loro il Coronavirus è un dramma. E per affrontare anche questo momento si ci aiuta come si può. L’ex parlamentare ha rivelato infatti di aver acquistato online mantelli di plastica, guanti e mascherina per poter scambiare in sicurezza degli abbracci con la figlia.



