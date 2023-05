Nunzia De Girolamo aggredita a Roma/ “Sarebbe potuta finire male, calci violenti…”

Nunzia De Girolamo si è presentata in caserma a Roma per denunciare di essere stata vittima di un’aggressione che sarebbe avvenuta poche ore fa a seguito di un banale incidente stradale. La conduttrice ha condiviso l’episodio con il suo pubblico su Instagram, raccontando cosa le sarebbe successo dopo un piccolo sinistro nella Capitale che avrebbe coinvolto anche un giovane. La reazione di quest’ultimo si sarebbe rivelata inaspettata e spaventosa, al punto da costringerla a rivolgersi alle forze dell’ordine.

“Sono stati attimi di paura, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quel ragazzo non aprisse la portiera della mia auto. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo. (…) Un piccolo graffio si è trasformato in un casino assurdo. Una aggressione fuori dal normale, con calci violenti contro la mia portiera e la conseguente rottura di uno specchietto della mia auto (…)“. Nunzia De Girolamo ha aggiunto di essersi spaventata al punto da temere per la propria incolumità e di aver trovato il coraggio di scendere dall’automobile soltanto quando intorno si sarebbe radunata una folla di persone. “Voglio ringraziare i passanti e gli altri automobilisti che si sono fermati per evitare il peggio. La celerità delle forze dell’ordine che ho prontamente allertato“. Nel filmato pubblicato sul suo Instagram, altri dettagli della vicenda.

Il racconto di Nunzia De Girolamo sull’aggressione subita a Roma: “Ho sporto denuncia, quella violenza…”

Nel suo racconto sui social, Nunzia De Girolamo ha descritto l’episodio di cui sarebbe stata vittima durante una giornata come tante nella Capitale. “Sono appena stata dai carabinieri perché ho subito un’aggressione immotivata da un ragazzo impazzito che non solo mi ha tagliato la strada, mi ha aggredito, ha preso a calci la mia macchina, mi ha sradicato lo specchietto. Ora capisco quanto si ha paura ad essere aggrediti così violentemente e quanto uno si possa bloccare. Io mi sono letteralmente bloccata e sono riuscita a uscire solo quando ho visto che c’era tanta gente“.

Nunzia De Girolamo si è sfogata pubblicamente e nel video in cui parla dell’accaduto ha aggiunto altro sulla dinamica dell’aggressione: “La gente è fuori di testa. Possono succedere tragedie. Ci siamo leggermente urtati, non solo mi taglia la strada ma mi prende a calci e parolacce. Non so che succede. Ovviamente ho subito sporto denuncia perché soggetti del genere non possono continuare a fare ciò che vogliono. Quella violenza va combattuta in ogni modo“.











