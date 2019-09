Nunzia De Girolamo al Colle per il marito Boccia/ “Emozionata, non torno in politica”

Finisce nuovamente sotto i riflettori Nunzia De Girolamo. L’ex ministro delle politiche agricole e alimentari ha assistito al giuramento del marito, Francesco Boccia, esponente del Partito Democratico nonché neo titolare del dicastero agli Affari regionali e delle autonomie, del governo Conte Bis nato dall’unione fra Dem e Movimento 5 Stelle. Come sottolinea l’edizione online dell’agenzia Adnkronos, la De Girolamo ha assistito alla cerimonia di oggi al Quirinale presso la zona riservata ai famigliari dei ministri, nel salone delle feste. De Girolamo ha lasciato da tempo la politica, e negli scorsi mesi è stata una delle partecipanti più chiacchierate e nel contempo più brave del talent show di casa Rai, “Ballando con le Stelle”. E’ lei la più fotografata e intervistata di oggi, giunta alla cerimonia con un completo nero, tacchi, e una borsa a gioiello</strong>.

NUNZIA DE GIROLAMO AL COLLE PER IL MARITO BOCCIA

“Stavolta, stavo a osservare tutti come moglie di Francesco, non come politico – le parole ai cronisti presenti dell’ex parlamentare di Forza Italia e Ncd – ero emozionata per lui, mi ha fatto molto piacere per mio marito. Rimpianti da ex ministro? Nessuno – prosegue la De Girolamo – non tornerò in politica, continuerò a fare Tv, sono così felice della mia settima vita… oggi più che altro mi sono divertita”. Nessun commento invece sul nuovo governo ufficializzato oggi: “Il Conte bis farà bene? No comment”. Nelle scorse ore la stessa De Girolamo si era congratulata con il marito e neo-ministro attraverso un post social: “Avevamo, abbiamo e avremo sempre idee diverse. Anche se io oggi faccio altro, continuo a non pensarla come lui. Abbiamo imparato però ogni giorno a rispettarci e a ritenere le differenze un arricchimento e non qualcosa di cui avere paura. Mio marito ha sempre studiato tanto, creduto nella buona politica, nelle istituzioni ed ha agito con correttezza ed onestà. Da moglie e da semplice cittadina gli auguro un buon lavoro! In bocca al lupo, Boccia”.

