Nunzia De Girolamo, chi è il marito Francesco Boccia: il retroscena sulla storia

Da ormai diversi anni nella vita dell’ex politica e conduttrice Nunzia De Girolamo è arrivato l’amore con Francesco Boccia. Una speciale storia che prosegue a distanza di tempo, sfociata in matrimonio dopo quattro anni di fidanzamento, riguardo al loro primo incontro la politica ha confessato:

“Tra me e Francesco è stato un colpo di fulmine. Siamo stati invitati ad un convegno a Napoli, sono salita su questo palco e me ne sono innamorata. Andando via, sapevo che non avrei mai più dimenticato quell’incontro” le parole di Nunzia De Girolamo che ha ricordato così il primo contatto avuto con il politico, dal loro amore è anche nata la figlia Gea, venuta al mondo nel 2012 e che ha segnato in maniera speciale la storia tra i genitori. Un amore nato per mossa della stessa Nunzia De Girolamo, che ha rivelato: “A fare la prima mossa sono stata io con un’email, perché lui non mi ha chiesto il numero”.

Nunzia De Girolamo e l’amore con Francesco Boccia: “Lo hanno raccontato in ogni modo”

Nel corso degli anni, Nunzia De Girolamo si è ritrovata a difendere più volte la sua storia d’amore con Francesco Boccia, spesso finita sotto attacco.

“Lui all’epoca era in Parlamento per la sinistra, oggi è al Senato, io ero in Parlamento per il centrodestra. Ci hanno raccontato in ogni modo, come la coppia dell’inciucio, ‘Come fanno a stare insieme?” ha rivelato Nunzia De Girolamo prendendo le difese della sua relazione finita nel mirino anche dal punto di vista politico. Ma niente e nessuno ha impedito all’amore tra i due di propagarsi, nonostante le normali discussioni in famiglia. La stessa Nunzia De Girolamo, anticipando un’intervista a Francesco Boccia, aveva confidato: “Siamo una famiglia normale, che discute come in tutte le famiglie, che si amano e vivono insieme”.

