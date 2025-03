Nunzia De Girolamo, chi è l’ex fidanzato: “Storia da cancellare”

La vita di Nunzia De Girolamo, in particolare quella sentimentale, non è stata sempre rose e fiori, anzi. La nota conduttrice ha raccontato in passato di aver vissuto una storia d’amore complessa e dal finale triste, che in qualche modo l’ha segnata. Senza fornire troppi dettagli, Nunzia De Girolamo ha raccontato così questo amore tormentato, che le ha fatto vivere più di qualche mese complicato:

“Avevo 15 anni e mi ha tolto molta serenità. Mi ha messo in difficoltà con la mia famiglia, perché era ossessionato dall’amore verso di me. Per tanto tempo ho avuto paura di lui. Quando ci siamo lasciati, mi guardavo sempre alle spalle” le parole della presentatrice di Ciao Maschio. Per fortuna la vita ha poi ridato indietro tutto a Nunzia De Girolamo, riuscita a trovare l’amore della sua vita con Francesco Boccia.

Nunzia De Girolamo ricorda l’amore tormentato

Prima di abbracciare la felicità, Nunzia De Girolamo è riuscita a scaricare una volta per tutte il suo amore malato. Una persona uscita dal circolo dell’attuale conduttrice e moglie di Francesco Boccia ai tempi dell’università, come spiegato dalla stessa conduttrice: “Questo cambia poi il rapporto con gli uomini. Con l’università mi sono liberata di questa persona. Quello è un amore che cancellerei dalla mia vita” ha raccontato in una vecchia intervista concessa a Vieni da me, programma guidato in passato da Caterina Balivo.

Per fortuna non si sono mai verificati episodi di violenza in quella relazione, ma a riguardo Nunzia De Girolamo ha raccontato ancora: “Non mi ha mai messo le mani addosso, ma mi ha tolto l’aria, avevo paura” le parole della conduttrice che non dimentica quanto vissuto sulla propria pelle. Una storia che a distanza di tempo continua a restare nella mente della conduttrice di Ciao Maschio, pronta a raccontarsi nuovamente oggi nel salotto di Domenica In da Mara Venier.