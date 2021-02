Nunzia De Girolamo, confessione choc/ “Ho pensato di buttarmi da una finestra”

Dal prossimo 13 febbraio Nunzia De Girolamo condurrà il talk show “Ciao Maschio”, in onda su Rai 1 in seconda serata. A pochi giorni dal suo debutto come conduttrice in tv, l’ex parlamentare ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi, a cui ha confidato le speranze per il 2021 dopo un 2020 faticoso: il Covid (che ha contratto insieme al marito Francesco Boccia), una richiesta di condanna a 8 anni e 3 mesi di carcere, lo slittamento del suo programma: “Ovviamente mi auguro che il 2021 sia diverso, ma vedo il bicchiere mezzo pieno: nel 2020 sono stata assolta con formula piena per accuse assurde, sono guarita da Cornavirus e il programma, anche se in ritardo, parte”. L’ex ministra, coinvolta in un’indagine sull’Asl di Benevento, è stata assolta dopo 7 anni di processo. Ma sono stati anni difficili, in cui ha perso serenità e spensieratezza: “Senza mia figlia Gea e il suo amore gigante, avrei davvero potuto compiere una sciocchezza e buttarmi da una finestra. Anche per dare un segnale forte a questo Paese, a questi giudici che spesso decidono della vita altrui senza aver coscienza delle conseguenze”, ha confessato Nunzia De Girolamo.

Nunzia De Girolamo diventa conduttrice: “Ciao maschio” su Rai 1

Nunzia De Girolamo ha anche colto l’occasione per parlare del suo nuovo programma, intitolato “Ciao Maschio”. Un talk show in cui lei è l’unica donna e ci sono tre maschi famosi da intervistare: “Cerco gli ospiti giusti, uomini che vogliano spogliarsi delle proprie corazze”. Il sogno dell’ex concorrente di Ballando con le stelle sarebbe quello di intervistare Obama, mentre tra gli italiani le piacerebbe parlare con Fiorello e Checco Zalone. Non è escluso che uno uno degli ospiti possa essere suo marito, Francesco Boccia: “Ci sto lavora, ma lui è maschio alfa, di quelli che sigillano il proprio “io” sotto dieci strati di riservatezza… Chissà non sia quesa l’occasione buona per un debutto di coppia”. Tra i primi ospiti ci sarà il suo amico Massimo Giletti, di cui la De Girolamo è stata spesso ospite nel programma “Non è l’Arena” su La7. Nell’intervista a Oggi, l’ex parlamentare ha anche commentato la foto scattata insieme a Giletti, pubblicata di recente su Chi, in cui il conduttore le bacia il ginocchio: “Sarebbe dovuta restare privata. Massimo ha finto di baciarmi il ginocchio e ha detto: ‘Questa la mandiamo a Boccia’. Non mi aspettavo di vederla pubblicata”.



