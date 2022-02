Nunzia De Girolamo/ Dalla TV al marito Francesco Boccia: “Con lui è una battaglia!”

Nunzia De Girolamo è la protagonista della puntata dei Soliti Ignoti di oggi, 18 febbraio. La conduttrice cercherà di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Nunzia De Girolamo, oggi volto noto della TV, ha un celebre passato nella politica. Un mondo che ha lasciano “Non per sua scelta”, come ammesso nel corso di un’intervista a SuperguidaTv.

Dopo l’addio alla politica: “Ho colto questa occasione per reinventarmi e fidarmi di una professione nuova con la quale avevo avuto già a che fare – ha ammesso nell’intervista la De Girolamo – considerando che sono stata per anni il volto televisivo del mio partito. Ho sfruttato l’attitudine che mi era stata riconosciuta anche dal mio capo di partito, Silvio Berlusconi, e così ho iniziato prima a scrivere per i giornali diventando giornalista pubblicista, poi intervenendo nel programma di Giletti. Successivamente “Ballando con le stelle” mi ha fatto conoscere ancora di più al pubblico televisivo.”

Nunzia De Girolamo e la storia d’amore con Francesco Boccia

La partecipazione a Ballando con le stelle ha infatti avuto la conseguenza di darle ancor più popolarità a livello televisivo. Oggi la De Girolamo conduce il programma di successo “Ciao maschio”, su Rai Uno. Passando invece alla vita privata, la De Girolamo è legata proprio a un uomo di politica: Francesco Boccia. In un’intervista rilasciata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, di lui ha detto: “Mio marito è il classico maschio alfa che non se ne frega, però mi piace per questo, perché è una sfida continua. Non mi ascolta quando litighiamo e dunque è una continua battaglia per farmi ascoltare, è tutto così!” Insieme Francesco e Nunzia hanno una figlia, Gea, nata nel 2012.

