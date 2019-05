NUNZIA DE GIROLAMO E RAIMONDO TODARO/ Nuova lite con Selvaggia Lucarelli?(Ballando)

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro sono una delle coppie di concorrenti protagoniste della prima semifinale di Ballando con le stelle 2019, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Il programma, eccezionalmente in onda di venerdì per recuperare la puntata della scorsa settimana, vedrà le coppie di concorrenti rimaste in gara sfidarsi sulla pista di ballo per conquistare uno dei posti disponibili per la seconda semifinale di sabato 25 maggio. Tra queste coppie c’è anche una delle più criticate di questa edizione: quella composta dalla ex deputata di Forza Italia e Raimondo Todaro. Amatissimi dal pubblico, Nunzia e Raimondo hanno più volte litigato con la giuria e in particolare con Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato la politica dicendole: “Qui i voti te li devi guadagnare, non ci sono le liste bloccate”.

Nunzia De Girolamo: nuovo attacco a Selvaggia Lucarelli

La querelle tra Nunzia De Girolamo non si è fermata solo a Ballando con le Stelle, visto che le due si sono pizzicate a vicenda sui social e anche durante diversi salotti televisivi. L’ultima frecciatina in ordine di tempo è stata messa a segno dalla ex deputata di Forza Italia che, ospite del salotto di Domenica In di Mara Venier, ha dichiarato: “Vorrei dire a Selvaggia Lucarelli che stare seduti in giuria a Ballando con le Stelle non è come stare a Rebibbia. Stare lì è una grande fortuna, c’è gente che non lavora, c’è gente che fa un lavoro veramente faticoso per molte più ore e lo fa per sopravvivere”. Parole pesanti quelle pronunciate da Nunzia che però trovano replica immediata da parte di Mara Venier: “Selvaggia è una brava, intelligente, che sa fare il suo lavoro”. Poi la De Girolamo ha parlato della lite avuta con il suo partner Raimondo Todaro e della decisione di partecipare a Ballando.

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro: lite a Ballando con le stelle

Nunzia De Girolamo, ospite di Domenica In, ha rivelato di aver accettato di partecipare a Ballando per un motivo ben preciso. Inizialmente la ex deputata di Forza Italiana voleva declinare l’invito di Milly Carlucci, ma poi: “mi sono detta perché no? Avevo voglia di riscoprire il corpo, la mia femminilità in un Paese maschilista dove per essere credibile devi giocare a fare l’uomo. A furia di farlo ho perso la mia femminilità”. A sostenerla anche il compagno di ballo Raimondo Todaro che parlando della giuria di Ballando ha detto: ” sono talmente abituati a dirne di cotte e di crude a chiunque, poi quando c’è qualcuno che ti risponde non ci stanno”. Va detto che tra i due le cose non sono sempre state rose e fiori, visto che durante le prove di Ballando hanno avuto un diverbio per via di una presa. “Ma hai i pesi questa mattina? Ti hanno messo i pesi o ti hanno legato?” dice il ballerino – “Non è che ci vogliono dieci anni di danza per fare un salto, questa non è una roba di ballo. Non c’è niente di particolare. Devi saltare, corri e salti”. La De Girolamo, inizialmente non l’ha presa bene, ma poi i due hanno chiarito portando in scena una performance acclamata dal pubblico, ma un pò meno dalla giuria.



