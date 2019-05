NUNZIA DE GIROLAMO E RAIMONDO TODARO/ Video, “Comunque va ho già vinto” (Ballando)

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro sono arrivati alla finale di Ballando con le stelle 2019. La coppia, in assoluto la più criticata dalla giuria di esperti, è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori conquistando uno dei posti disponibili per la finalissima del dancing show condotto da Milly Carlucci e trasmessa in esclusiva venerdì 31 maggio in prima serata su Rai1. Durante la semifinale la coppia si è esibita con un tango che, manco a dirlo, non ha convinto minimante la giuria. Il primo a pronunciarsi è stato Guillermo Mariotto che ha definito il loro tango “pesante”. “Io vedo il corpo di Nunzia pesante” ha sottolineato il giudice di Ballando con la ex deputata di Forza Italia che ha replicato: “E io ti vedo magro”.

Raimondo Todaro difende Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle 2019

Il ballerino Raimondo Todaro ha preso la parola per rispondere allo stilista di Gattinoni: “Il peso si misura sulla bilancia e ti assicuro che la bilancia non sbaglia. Nunzia è in formissima quindi smettiamola con questa storia”. Mariotto non ha cambiato idea, anzi a gran voce ha detto: “Nunzia è ordinaria nel ballo”. Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta in difesa del collega precisando che il termine “pesante” non era riferito al fisico della De Girolamo, ma al suo approccio alla danza e etichettando Todaro e la De Girolamo rispettivamente come il polemico e la populista. Raimondo Todaro non ci sta e risponde seccato: “Siamo stati tranquilli per più puntate, però se continuate a stuzzicare il can che dorme poi io rispondo”. A questo punto anche Fabio Canino ha preso la parola: “Voi attaccate la giuria per avere i favori del popolo”, ma la De Girolamo, forte del supporto del pubblico, chiosa: “Sui social sono stufi di voi, non di noi”.

Nunzia De Girolamo: “io non piango e non querelo, mi difendo”

Ospite del salotto di Vieni da Me di Caterina Balivo, Nunzia De Girolamo ha commentato quanto successo durante la semifinale di Ballando 14 soffermandosi, ancora una volta, sul comportamento dei giudici. Su Guillermo Mariotto ha detto: “sono felice di non piacergli”, mentre su Selvaggia Lucarelli ha ribadito che non ha trovato corretto il suo comportamento di scrivere dei tweet in diretta per influenzare il pubblico da casa. La De Girolamo, che ci sta giocando tantissimo su questa polemica scoppiata con la giuria di Ballando, ha anche precisato: “Io non piango e non querelo, mi difendo”. Ma non finisce qui, visto che la ex deputata di Forza Italia ha sottolineato come non le sia piaciuto vedere la faccia divertita di alcune persone durante il suo ballo a sorpresa con il papà. Nonostante le polemiche, la De Girolamo è convinta di una cosa: “Comunque vada, io penso di aver già vinto!”.

Video, il tango di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

