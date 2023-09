Nunzia De Girolamo: “Famiglia allargata? Devo molto a mio marito Francesco Boccia/ “Ho imparato…”

Nunzia De Girolamo e la famiglia allargata

Nunzia De Girolamo, nella seconda parte della puntata di Estate in diretta del 7 settembre, insieme al collega Gianluca Semprini, si è occupata di famiglia allargate. Dopo aver mandato in onda un servizio dedicato alle famiglie allargate più famose del mondo dello spettacolo come quella di Francesco Facchinetti, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la De Girolamo e Semprini hanno affrontato l’argomento con gli ospiti presenti in studio tra cui anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, Sandra Milo, Samuel Peron e Daniela Ferolla.

Cast Arena Suzuki 2023: scaletta cantanti e ospiti dello show di Rai1/ Da Natalie Imbruglia a Valeria Rossi

Nel corso della discussione, gli ospiti hanno spiegato di accettare le famiglie allargate, ma di vedere più complicata la convivenza di tutti sotto lo stesso tetto. Argomento che ha portato Nunzia De Girolamo a parlare della propria esperienza.

Le parole di Nunzia De Girolamo

“Io ho una famiglia allargata e voglio molto bene ai figli di mio marito”: con queste parole Nunzia De Girolamo ha introdotto l’argomento nella puntata di Estate in diretta del 7 settembre. “Vivere proprio sotto lo stesso tetto… Io ho imparato l’importanza della famiglia allargata. Devo molto a Benedetta, l’ex compagna di mio marito e mio marito che mi hanno abituato al fatto che la famiglia allargata sia fosse un valore. Però, vivere sotto lo stesso tetto, mangiare insieme, fare colazione insieme...”, ha aggiunto la conduttrice.

Incidente treno di Brandizzo: "Una prassi per Sigifer"/ Ex dipendente: "Rischiavamo sempre la morte"

Nunzia De Girolamo è sposata con Francesco Boccia con cui ha avuto una bambina. Prima di incontrare la conduttrice di Estate in diretta, Francesco Boccia ha avuto una relazione con Benedetta Rizzo, da cui ha avuto due figli: Edoardo e Ludovica.

LEGGI ANCHE:

Mauro Repetto: perché ha lasciato gli 883?/ La separazione da Max Pezzali: "Non ero all'altezza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA