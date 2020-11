Nunzia De Girolamo mai come in questo momento è stata sotto i riflettori e tutto per via del Coronavirus a cui è risultata positiva e che ormai da settimane la sta portando in tv per parlare di quello che ha passato e sta passando. Nei giorni scorsi, la conduttrice ed ex politica, ha raccontato come è cambiata la sua vita adesso che si trova isolata in casa, sotto cura dei dottori, e lontana dal marito Francesco Boccia, e dalla figlia Gea che, a differenza dei suoi genitori, sta bene. La De Girolamo ha spiegato che sin dall’inizio della pandemia ha promesso che se sarebbe capitato a lei, avrebbe raccontato tutto sui social al grido di ‘Non mollare mai’ anche se è difficile: “C’è questo, un vetro e due mani che si allungano senza potersi toccare. Un maledetto vetro, trasparente, sul quale per un momento sembra infrangersi tutto. Ma gli occhi parlano, vincono: e i nostri occhi dicono amore. Viscerale. Torno in camera e penso. La mia vita frenetica ha subito una battuta d’arresto, improvvisa. Come altre milioni di persone nel mondo”.

Nunzia de Girolamo, Francesco Boccia e Gea, una famiglia separata dal Coronavirus

A far soffrire di più Nunzia de Girolamo è proprio l’assenza della figlia alla quale non può più dare il bacio della buonanotte e non può raccontare più le favole. E il marito? Al fianco di Nunzia de Girolamo, ormai da anni c’è Francesco Boccia, sulla sponda opposta della sua idea politica ma sempre al suo fianco nella vita privata. Lei stessa di lui ha spiegato ospite a Vieni da Me: “Sono un po’ aggressiva, scatto facilmente, quindi vorrei essere calma. Ho un marito calmo, zen. Quando litigo lo faccio da sola, invece a me parte una cosa nello stomaco…”.



