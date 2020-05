Nunzia De Girolamo/ “Francesco Boccia? Presto tornerà a dormire in camera con me e..”

Pubblicità

“Io e Boccia? Dormiamo ancora in stanze separate, ora però dorme nella camera della bimba, accanto alla mia. Lentamente arriverà anche lui nella nostra camera da letto…” A scherzare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Nunzia De Girolamo. L’ex deputata ed ex ministro è la moglie del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ed è proprio sul loro rapporto che fa una battuta nel corso della chiacchierata in radio. La “separazione”? Colpa del lockdown, come lei stessa dichiara. Dopo il 18 maggio il ministro potrà certamente tornare in camera sua, ma la De Girolamo svela: “Dovrà vedersela con nostra figlia, che non vuole più andare via da quella camera, ci si trova benissimo”. “Dal 18 lo farò tornare”, promette infine l’ex ministro.

Nunzia De Girolamo, il futuro è solo in tv

Ormai quello con la politica è un capitolo del tutto chiuso per Nunzia De Girolamo. Il suo futuro sembra essere la tv e, solo qualche tempo fa, l’abbiamo vista tra i protagonisti di Ballando con le stelle. Di recente è tornata al centro del gossip per la sua risposta alle dichiarazioni fatte da Vittorio Feltri sul sud. Con un messaggio pubblicato sulla sua pagina Faceboog, la De Girolamo ha dichiarato: “Nunzia De Girolamo su Facebook scrive: «SONO DEL SUD… E NON MI SENTO INFERIORE! Ennesimo e scellerato attacco al Sud: ora basta! Ci mettiamo la faccia per dirlo a chiare lettere: siamo del Sud e ne siamo fieri ed orgogliosi!”



