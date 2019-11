Nunzia De Girolamo/ “Avevo paura di un ex, mi guardavo le spalle e…” (Vieni da me)

Nunzia De Girolamo a “Vieni da me” ha parlato anche di amore, in particolare di uno tormentato di cui si pente. «Avevo 15 anni e mi ha tolto molta serenità. Mi ha messo in difficoltà con la mia famiglia, perché era ossessionato dall’amore verso di me. Per tanto tempo ho avuto paura di lui. Quando ci siamo lasciati, mi guardavo sempre alle spalle». Non era violento fisicamente, ma nei modi. Essendo adolescente, non era preparata a vivere un’esperienza del genere. «Questo cambia poi il rapporto con gli uomini. Con l’università mi sono liberata di questa persona. Quello è un amore che cancellerei dalla mia vita». Nunzia De Girolamo da Caterina Balivo ha raccontato anche cosa cambierebbe di lei: «Sono un po’ aggressiva, scatto facilmente, quindi vorrei essere calma. Ho un marito calmo, zen. Quando litigo lo faccio da sola, invece a me parte una cosa nello stomaco…». A livello fisico invece cambierebbe il suo seno, quindi se lo rifarebbe con la chirurgia estetica. E Francesco Boccia cosa ne pensa? «A lui piacerebbe». (agg. di Silvana Palazzo)

NUNZIA DE GIROLAMO E L’ADDIO ALLA POLITICA

Nunzia De Girolamo a “Vieni da me” è tornata a parlare del suo “addio” alla politica. L’ex deputata ha spiegato di essere stata “fatta fuori” da Forza Italia. «Me l’hanno fatta lasciare. Io amo la politica, anche se ho cambiato vita. La classe dirigente campana mi ha fatto un dispetto: mi sono ritrovata a Bologna con Forza Italia, che lì era debole, e non sono stata eletta». E allora ha pensato di cambiare vita, ma non senza farsi valere. «Mi sono imposta, ho fatto caos, mi sono arrabbiata e sono andata in tv a dire quello che pensavo. Il mio partito metteva una barriera: o sei eletto o sei escluso. Se sei in Parlamento hai una importanza, gli altri sono fuori». Invece sulle polemiche a Ballando con le Stelle: «Mi sono difesa senza scadere nel trash. Ho visto gente perdere l’equilibrio, ma bisogna ricordare di dare il buon esempio. Con me si sono scatenati, ma capisco che fa parte dello spettacolo. E io sono stata al gioco». Comunque non sostituirebbe nessuno dei giudici: «Mi metterei a lato, ma a difesa dei concorrenti, non l’accusa. Non sostituirei Carolyn Smith, è l’unica che capisce di ballo lì. Selvaggia Lucarelli? A Milly Carlucci forse farebbe piacere che la querelle continuasse». (agg. di Silvana Palazzo)

NUNZIA DE GIROLAMO OGGI A VIENI DA ME

Nunzia De Girolamo a “Vieni da me” oggi nella puntata dedicata alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si tratta di un tema che l’ex deputata di Forza Italia ha affrontato più volte nel corso della sua attività politica e anche fuori dalle istituzioni. «Una donna che ha subito violenza una volta non può subire violenza una seconda volta con la violenza dell’indifferenza», aveva dichiarato l’anno scorso a “Non è l’Arena” in occasione della stessa ricorrenza. Di recente ha fatto sua un’altra battaglia, quella per l’installazione di telecamere a circuito chiuso negli asili nido e nei centri per gli anziani. La proposta di legge, di cui era prima firmataria l’azzurra Gabriella Giammanco, è stata rilanciata dall’ex parlamentare Nunzio De Girolamo attraverso un suo articolo sul Tempo. Il testo è in esame da oltre tre anni, ma ora se ne torna a parlare. Nunzia De Girolamo ha lasciato la politica per dedicarsi all’attività di giornalista, ma non ha mollato le battaglie che portava avanti.

NUNZIA DE GIROLAMO: LA LITE CON FELTRI E LA BATTUTA SUL MARITO

Di recente Nunzia De Girolamo è stata protagonista anche di un duro scontro con Vittorio Feltri a “Non è l’Arena”, programma a cui partecipa abitualmente in veste di opinionista. Il direttore di Libero aveva rimproverato Massimo Giletti perché dava sempre la parola a lei e a Michaela Biancofiore. «Tu fai parlare solo quelle due signore lì. Non me la sento di proseguire in una discussione in cui io non ho diritto di cittadinanza. Io esprimo dei concetti che sono basati sulla realtà, se le signore non sono d’accordo a me non me ne importa niente. Finiamola qui e buonanotte», aveva detto Feltri. E così aveva suscitato la reazione indignata di Nunzia De Girolamo per l’espressione «quelle due signore lì». Pronto a interrompere il collegamento, Feltri ha attaccato quindi l’ex deputata di Forza Italia: «Tu mi interrompi, stai zitta: perché devi rompere i co…?». E allora Nunzia De Girolamo ha replicato a tono: «Io scrivo per lei, ma quelle due signore lì lo dica sua sorella!». Decisamente più divertente il siparietto con Myrta Merlino a L’aria che tira: «Sai perché rido? Perché io apprendo da te dov’è Boccia», ha detto alla conduttrice che mostrava le immagini del marito all’Assemblea Anci.



