Nunzia De Girolamo/ “Ricevute molte più cattiverie dalle donne che non dagli uomini”

Nunzia De Girolamo debutta su Rai1 con il programma “Ciao maschio” definito come un Harem in versione maschile. Al centro del programma uomini del mondo dello spettacolo e della politica pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima. Intervistata da Libero Quotidiano la politica ha parlato proprio del “maschio” dichiarando: “viene sempre chiesto loro di essere forti e invincibili. In Ciao Maschio vorrei mettermi in ascolto degli uomini e delle differenze che li contraddistinguono da noi donne, senza per questo farlo in maniera oppositiva”. La ex concorrente di Ballando non nasconde di essersi sempre battuta per le donne precisando: “sottoscrivo tutte le rivendicazioni, però le donne non sono sempre così pronte a fare squadra con altre donne. Nella mia vita precedente ho ricevuto molte più cattiverie dalle donne che non dagli uomini”.

Nunzia De Girolamo: “Stimo molto Giorgia Meloni, è coraggiosa e coerente”

Nunzia De Girolamo approda in tv con un largo ritardo per via di una vicenda giudiziaria di cui è stata protagonista e data in pasta ai media: “in un mese ti ritrovi su 15 prime pagine di giornali. La condanna mediatica è arrivato prima della magistratura e nessuno ti chiede scusa se poi, come nel mio caso, vieni assolta. Al massimo scrivono un trafiletto, lo trovo ingiusto”. Impossibile non parlare di politica che è stata una parte importante della sua vita, anche se la De Girolamo precisa: “mi manca, sopratutto in momenti come questi dove si può contribuire al bene del Paese. Però poi quando vedo il cinema della politica, le ambizioni fino a se stesse, non mi manca più. La politica è cambiata profondamente: oggi ci sono volti frutto della elaborazione mediatica”. Sul nuovo Premier Mario Draghi, la ex politica ha le idee molto chiare: “lui è il classico maschio alfa che infonde grande sicurezza. E’ un uomo serio e preparato, di enorme cultura. Non posso che condividere l’indicazione di Mattarella di sostenerlo”. Infine parlando di donne e/o uomini al potere precisa: “non amo dividere il mondo. Esistono solo le persone. Stimo molto Giorgia Meloni, è coraggiosa e coerente”.



