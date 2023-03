Nunzia De Girolamo, rivelazioni hot: “Vorrei farlo in spiaggia…”/ “Sono etero, ma…”

Nunzia De Girolamo e il rapporto con il marito Francesco Boccia: “Lui era un libertino, poi…”

Si è fatta largo in politica con successo e caparbietà per poi dimostrate tutto il suo valore nel mondo della TV; questo in breve il percorso di Nunzia De Girolamo che nelle vesti di presentatrice ha conquistato il pubblico con il format Ciao Maschio, arrivato alla sua terza edizione. Oltre ai risultati sul piccolo schermo, l’ex parlamentare si è raccontata al Messaggero con un’intervista senza filtri che ha toccato numerosi temi legati all’intimità e alla vita privata.

Nunzia De Girolamo parte dall’amore della sua vita, suo marito Francesco Boccia, per poi arrivare ad argomenti che non sempre si ha l’audacia di trattare. “Agli inizi della nostra storia mio marito era un uomo libero, molto legato al modello libertino incarnato da Franco Califano. Io ero insicura e vedevo il pericolo ovunque, oggi no”. L’ex parlamentare spiega come si è poi evoluto il rapporto con il marito, decisamente diverso rispetto al passato: “Al primo posto per entrambi ora c’è la famiglia: all’inizio della nostra storia lui si distraeva, questo è sicuro”.

Nunzia De Girolamo e le avances da parte delle donne: "Ho ricevuto una lettera da una ragazza…"

L’intervista di Nunzia De Girolamo – ex parlamentare e oggi conduttrice con Ciao Maschio – si sposta poi su temi intimi, legati principalmente al suo modo di vivere la sessualità: “Sogno erotico? Farlo in pubblico, in una spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti”. La conduttrice non esclude poi la possibilità, seppur lontana, di provare l’esperienza di un rapporto con una donna: “Sono molto etero ma tutto può succedere, chi lo sa? io ho avances da gli uomini ma anche da tante donne: oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c’era scritto che io sono il suo ideale di donna”.

Nunzia De Girolamo accenna poi ad una fascia particolare di estimatori che non disdegnano complimenti inusuali nei suoi confronti: “Ho anche tanti feticisti dei piedi che farebbero di tutto per me, anche se ho un 42 non proprio da cenerentola”. Sul finire dell’intervista per il Messaggero, l’ex parlamentare si esprime anche sui diversi guadagni tra mondo politico e televisivo: “Non lo so, onestamente: so risparmiare ma ho un pessimo rapporto con i soldi, le banche, gli estratti conto. A occhio finora non ho guadagnato in tv come quando ero parlamentare“.











