Nunzia De Girolamo “Siffredi vuole film con me”/ “Berlusconi mi telefonò di notte…”

Nunzia De Girolamo, ex parlamentare e presentatrice reduce dalla finale di Ciao Maschio, si racconta “senza filtri“alla trasmissione Bella Mà rispondendo anche alle domande più piccanti dei concorrenti. “Una donna determinata che conosce sia i valori dell’ambizione che quelli della famiglia, amata e odiata”. Così viene presentata da Pierluigi Diaco la De Girolamo che conferma: “Sono salita alle stelle e poi caduta diverse volte ma ho sempre trovato la forza di rialzarmi, a volte non so neanche io come ho fatto”.

La scelta di fare televisione, dopo la vita politica, ha scatenato molti detrattori ma come afferma la presentatrice “fu Maurizio Costanzo il primo a suggerirmi di fare tv, anche se all’epoca ero una ragazzina che si stava laureando e pensavo solo alla carriera“. Sul suo atteggiamento “da donna aggressiva” dice, “in realtà non ho avuto una vita “rock n’ roll”. “Non farei mai un calendario perchè io in realtà sono timida sono cresciuta con un’educazione molto rigida. Per mia madre era peccato anche un dare bacio“. Poi afferma “Mi sarebbe piaciuto nascere uomo, anche perchè mio padre aspettava un maschietto e ci è rimasto male, aveva già preparato il corredo“. E quindi all’inevitabile domanda “Cosa ti manca dell’essere maschio?”, scatta l’imbarazzo, ma Nunzia risponde subito “Non quello che stai pensando, perchè già penso di averlo” spiazzando tutti poi continua “Sai come si dice… Le donne di valore hanno gli attributi“.

Nunzia De Girolamo e la carriera politica “Mi telefonò Berlusconi alle due di notte…”

Nunzia De Girolamo a Bella Mà, ripercorre i primi passi della sua carriera in politica e ricorda la prima volta che ha incontrato Berlusconi “Ero una ragazzina che gestiva la sezione giovani di Forza Italia. La notte ricevetti una telefonata, alle due, mia madre mi disse che era Silvio Berlusconi. Poi mi richiamò, mi fece i complimenti, invitandomi a Palazzo Grazioli”. “L’ultima volta che l’ho visto non ho un bel ricordo perchè non sono stata candidata, fui cancellata dalle liste e Berlusconi non ebbe mai il coraggio di incontrarmi perchè sapeva di non aver vigilato abbastanza. Confalonieri mi confermò questa cosa“.

Poi Nunzia de Girolamo si concede alle domande dei concorrenti di Bella Mà, uno di loro chiede “Rocco Siffredi vorrebbe fare un film con te, cosa ti ha provocato questa proposta?” E lei “Un certo imbarazzo perchè ormai esce fuori sempre il mio nome, anche i miei amici mi prendono in giro per questo“. Infine la domanda “hot” di un ragazzo che sulla sua presunta dichiarazione “È vero che lo faresti in pubblico?” E lei risponde : “Ma sei matto? Non ho mai detto di volerlo fare in pubblico, ho detto che lo farei su una spiaggia romantica“.











