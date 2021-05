Nunzia De Girolamo, svaligiata villa a Benevento/ Rubati gioielli, soldi e pistole

Paura nella notte per l’ex ministro Nunzia De Girolamo, oggi conduttrice televisiva, la cui villa di famiglia a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento è stata teatro di una spiacevole rapina. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, la scorsa notte i ladri avrebbero svaligiato l’abitazione in cui vivono i genitori della De Girolamo anche se fortunatamente al momento della rapina la casa era vuota. I proprietari si sarebbero accorti del grave furto subito solo al loro ritorno lanciando così immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine che si sono messe prontamente alla ricerca della refurtiva e degli autori della rapina. Al momento non sarebbe del tutto chiaro a quanto ammonti il bottino portato via dai malviventi.

Francesco Boccia/ “Nunzia De Girolamo? Ecco come andò con Berlusconi: era serissima!”

Stando tuttavia ad una prima ricostruzione dei danni subiti dalla famiglia di Nunzia De Girolamo sarebbero stati portati via denaro, gioielli e due pistole regolarmente detenute.

NUNZIA DE GIROLAMO, SVALIGIATA VILLA DEI GENITORI A BENEVENTO

I carabinieri che indagano al furto subito da Nunzia De Girolamo hanno appurato che i ladri sarebbero entrati nella villa attraverso una finestra al piano terra. Durante un sopralluogo dei miliari, infatti, sarebbe stata trovata la finestra forzata che andrebbe a confermare la prima ipotesi legata alla ricostruzione iniziale di quanto accaduto. L’ex ministro ha commentato la notizia attraverso le sue Instagram Stories: “E’ sui giornali la notizia del furto in casa della mia famiglia a Benevento, volevo ringraziare tutti per i tantissimi messaggi d’affetto e per la vicinanza alla mia famiglia”. La conduttrice Rai ha proseguito: “Purtroppo episodi di microcriminalità nelle zone interne e nelle zone periferiche sono sempre di più e dobbiamo tenere alta l’attenzione perchè il pericolo è dietro l’angolo”. Infine ha considerato quanto accaduto come “una bruttissima violazione della privacy e della propria intimità”, dicendosi molto dispiaciuta per i suoi genitori che fortunatamente non erano in casa al momento del furto e “stanno bene”.

Nunzia De Girolamo e la figlia Gea Boccia/ "Prima di Francesco non volevo figli"

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO BOCCIA, MARITO NUNZIA DE GIROLAMO/ “Nostra famiglia devastata dal processo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA