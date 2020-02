Nunzia De Girolamo vs Selvaggia Lucarelli/ “Come Tina? Magari!” poi la lite furibonda

Dopo Alba Parietti, anche Nunzia De Girolamo attacca Selvaggia Lucarelli per quanto accaduto ieri durante lo Speciale Sanremo 2020 di Domenica In. Il riferimento è in particolare alla reazione di una donna del pubblico, che si è fatta notare da Mara Venier e poi ha criticato la giornalista per quelle che riteneva offese nei confronti di alcuni cantanti, ma che in realtà erano solo osservazioni critiche. «#DomenicaIn: dal pubblico una signora equipara la #Lucarelli a Tina Cipollari. Giù le mani da #Tina, che è sempre ironica e intelligente», ha scritto l’ex deputata di Forza Italia. Non si è fatta attendere la reazione di Selvaggia Lucarelli, che ha subito commentato: «Dai Nunzia, hai altro a cui pensare. Baci! 🙂». E così ha ripubblicato un tweet dei giorni scorsi in cui dava notizia del rinvio a giudizio di Nunzia De Girolamo, «già sotto processo per associazione a delinquere finalizzata alla concussione e al voto di scambio», stavolta è accusata di «violenza privata tentata ai danni di una giornalista a cui aveva inviato questa missiva».

NUNZIA DE GIROLAMO VS SELVAGGIA LUCARELLI DA BALLANDO CON LE STELLE

Non è la prima volta che Nunzia De Girolamo e Selvaggia Lucarelli si scontrano. «Mia figlia la chiama banalmente malvagia. Esiste solo perché fa la malvagia», aveva detto di lei nei mesi scorsi a La Vita in Diretta. E si era augurata che la giornalista lo fosse solo per ruolo. Un’antipatia nata dagli scontri a Ballando con le Stelle, dove c’è stata una bagarre senza precedenti. La Lucarelli aveva gradito l’esibizione, ma aveva polemizzato sulla clip, nella quale era comparso un suo tweet contro l’ex deputata di Forza Italia. «Ho visto che siete usciti fuori tema e vorrei precisare una cosa», esordì Selvaggia Lucarelli, subito interrotta da Raimondo Todaro che perse il controllo. «No siete voi fuori tema da due mesi, da due mesi. Nel video si sono viste cose realmente accadute». Poi disse a Nunzia De Girolamo: «Sai qual è il tuo problema? Che per la prima volta in vita tua qui devi prendere i voti davvero, te li devi meritare. Qui non ci sono le liste bloccate». Quando l’ex deputata le fece notare di aver preso voti dal popolo, la giornalista rispose: «No, non è vero, il popolo non ti ha mai votata. Non ti ha mai votata».

#DomenicaIn: dal pubblico una signora equipara la #Lucarelli a Tina Cipollari. Giù le mani da #Tina, che è sempre ironica e intelligente 😃 — Nunzia De Girolamo (@N_DeGirolamo) February 9, 2020





