NUNZIA E ARCANGELO/ Falò di confronto: si lasciano? (Temptation Island)

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco pronti a lasciarsi?

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco sono una delle coppie più in vista della settima edizione di Temptation Island. Entrambi originari di Ottaviano, in provincia di Napoli, i due stanno insieme da 13 anni. Hanno deciso di partecipare al programma per capire se sia o meno il caso di portare avanti la loro relazione, dopo che lui è stato poco sincero, avendole mentito diverse volte. Quella che ha più dubbi è proprio lei, Nunzia. La donna è alla ricerca di conferme e di dimostrazioni da parte di Arcangelo, alcune delle quali, a quanto pare, sono già arrivate. Ma lo vedremo in seguito: intanto, queste sono le parole di Nunzia poco prima del loro ingresso nel resort. “Dopo 13 anni, il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante… Spero che questa esperienza possa mandar via tutti i dubbi che ho e iniziare anche a desiderare una famiglia con lui”. Arcangelo, invece, ha dichiarato: “Lei è la persona più importante nella mia vita, ok, però non vuol dire che deve essere l’unica della mia vita… La vita è una, giusto? E deve essere vissuta”.

La crisi tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco

Tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, il rapporto pare essersi incrinato. On line circolano diverse indiscrezioni, tutte concordi nel definire la loro relazione come “al capolinea”. Nunzia non ha gradito il comportamento di Arcangelo, che si è mostrato un po’ troppo vicino ad alcune tentatrici. Per questo ha chiesto un primo falò di confronto, che dovrebbe andare in scena proprio stasera. Fabio Pastrello, autore del programma, anticipa qualcosa in un’intervista a Uomini e donne magazine: “Nunzia e Arcangelo dovranno prendere una decisione difficile”. Pastrello non entra nel merito, ma non è difficile intuire che parli proprio di un falò anticipato. Secondo lui, Arcangelo non è ancora pronto a formare una famiglia con Nunzia. E su di lei dichiara: “Arcangelo è stato l’unico uomo della sua vita e questo forse l’ha spinta a farsi andare bene anche ciò che non le andava…”.

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco: ce la faranno a resistere alle tentazioni?

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco stanno insieme da una vita. La loro esperienza a Temptation Island 2019 si sta rivelando particolarmente complicata, soprattutto dalla parte di lui. C’è chi crede che i due non ne usciranno vivi (o almeno: non ne usciranno “insieme”), e chi invece è più fiducioso e spera ancora nel lieto fine. Allo stato attuale delle cose, è difficile dar credito alla prima ipotesi. Tuttavia, stando ai ben informati, Nunzia e Arcangelo potrebbero davvero chiarirsi e lasciare il reality più forti e uniti di prima. Anche la coppia composta da Katia e Vittorio è il lieve crisi. Lei si è avvicinata a Giovanni, scatenando la gelosia di Vittorio, ed è possibile che quest’ultimo voglia vederla per parlarne.



