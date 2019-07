Nunzia e Arcangelo si sono lasciati?/ Dal falò all’addio: “Delusa!” ma… (Temptation Island)

NUNZIA E ARCANGELO: TUTTO FINITO DOPO TEMPTATION ISLAND?

La nuova puntata di Temptation Island in onda oggi ha il compito di spazzare via la scorsa e, quindi, quello che è successo tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. I due sono stati i primi a scoppiare in questa edizione di passioni e crisi lampo ma la loro uscita di scena è stata seguita da un altro incontro davanti al falò, il loro secondo prima di andare via per sempre. A comunicare al pubblico che Nunzia Sansone voleva incontrare Arcangelo Bianco ci ha pensato Filippo Bisciglia ed è toccato a lui poi portare via la bella fidanzata dopo l’addio per sempre del suo lui. Le cose non sono andate come previsto per Nunzia che ha incontrato il suo fidanzato per avere l’occasione di tornare i suoi passi e “ascoltare la sua campana” ma quello che si è trovato davanti era un giovane che non conosceva e che era ben lontano da quello con cui per tredici anni ha passato la sua vita.

NUNZIA SANSONE E ARCANGELO BIANCO: LO SCONTRO AL FALO’

Per alcuni Arcangelo Bianco ha preso la palla al balzo con Temptation Island per fare quello che avrebbe voluto da tempo ovvero lasciare la sua fidanzata ormai stufo del loro rapporto. Nunzia Sansone non lo ha capito tutto ed è stato Filippo a farle notare che forse questa era l’occasione giusta per entrambi, lei avrebbe finalmente potuto voltare pagina e trovare un uomo che la ami e che la rispetti come lui non potrebbe fare, lo stesso Arcangelo glielo ha fatto notare per tutto il falò. La loro uscita dal programma ha lasciato poi spazio a messaggi social e alle prime dichiarazioni ufficiali di lei che si è detta delusa dal comportamento del suo Arcangelo. I due hanno avuto modo di raccontarsi nel nuovo numero di Uomini e donne Magazine confermando quello che abbiamo visto in tv.

LEI DELUSA E LUI? PENTITO DI…

In particolare, durante l’intervista, Nunzia Sansone si è detta delusa dal comportamento del fidanzato: “Ho lasciato il villaggio scossa, delusa e soprattutto provata, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basti poco per cedere alla tentazioni. Lui è molto bravo a crearsi le sue ragioni eludendo se stesso. Dopo quello che aveva fatto, a distanza di pochi giorni non sarebbe mai potuto tornare indietro. Ha voluto lasciar credere agli altri che lui era costretto a stare con me“. I fan sperano davvero che Nunzia possa voltare pagina soprattutto alla luce delle parole di Arcangelo che non sembra pentito se non di aver baciato la single quando ancora era fidanzato. Sui social al momento tutto tace ma, sicuramente, alla fine del programma riveleranno nuovi dettagli sulla loro vita dopo quel falò.



© RIPRODUZIONE RISERVATA