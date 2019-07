Nunzia e Arcangelo si sono lasciati?/ Il ritorno al falò e i rumors della crisi (Temptation Island)

E alla fine sembra proprio che la donna che aveva un po’ elevato le aspettative e l’amor proprio delle fan di Temptation Island 2019, alla fine deluderà tutti. Nunzia e Bianco sono stati protagonisti della scorsa puntata del reality sui sentimenti e lo stesso succederà questa sera visto che la bella Nunzia ha deciso di tornare sui suoi passi chiedendo alla redazione e a Filippo Bisciglia di tornare davanti al falò per rivedere ancora il suo fidanzato. In particolare, la protagonista dell’ultima puntata ha pensato bene di pentirsi per via di quello che ha fatto convinta di essere stata troppo aggressiva senza dare ad Arcangelo la possibilità di spiegarsi. Lui stesso l’ha accusata di fare e disfare a suo piacimento senza mai ascoltarlo anche se quello che ha detto e fatto con la single nel villaggio la scorsa settimana, parla abbastanza chiaramente. Questo basta? Sembra proprio di no e le polemiche non sono mancate.

NUNZIA E ARCANGELO TORNANO AL FALO’

Proprio alla fine della scorsa puntata di Temptation Island 2019, Filippo Bisciglia ha mostrato le anticipazioni e, quindi, il ritorno di Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco al falò. Lei ha ammesso che tredici anni di storia d’amore (in cui lui l’ha tradita spesso tenendola a casa come fidanzatina in stile statuina) non si buttano via così e che ha sbagliato a reagire in modo aggressivo e così vuole dare a lui l’occasione di spiegarsi dimenticando che proprio Arcangelo era arrivato pronto a lasciarla al loro primo incontro. Nel video che potete vedere qui, si nota l’arrivo di Arcangelo al falò con fare pentito e con un’ammissione che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Sto male per quello che è successo”. Forse il bel fidanzato si è reso conto di aver esagerato e alla fine chiederà scusa a Nunzia forte del fatto che non commetterà più gli stessi errori con lei oppure no? Clicca qui per vedere il video promo della puntata in onda questa sera.

NUNZIA E ARCANGELO: I RUMORS SULL’ADDIO DEFINITIVO E SU UN POSSIBILE ACCORDO

A questo punto i fan di Temptation Island 2019 si sono dati il loro bel da fare sui social e non solo. Alcuni abitanti e conoscenti di Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco si sono detti certi che i due si siano lasciati dopo questo secondo falò di confronto. Secondo i bene informati i due fidanzati non sono riusciti a trovare un punto di contatto nel loro nuovo incontro e, una volta terminate le riprese, siano tornati nel loro paese in provincia di Napoli ma ognuno a casa propria come single e non come coppia. Non si capisce bene se questi rumors siano legati al fatto che i due non debbano farsi vedere insieme per non rovinare la sorpresa al pubblico ma la cosa certa è che le polemiche non sono mancate e che su di loro si è allungata l’ombra dell’accordo. Forse anche loro sono arrivati nel programma per un po’ di popolarità mettendo a rischio la loro vita di coppia per farlo?



