Nunzia Esposito, chi è?/ La modella ha sorpreso tutti nella sfilata a Ciao Darwin

Il debutto di Nunzia Esposito a Ciao Darwin 8 si è rivelato più che interessante agli occhi degli ammiratori. La modella infatti è stata una delle protagoniste del defilè realizzato in occasione della terza puntata, durante la sfida Cime Vs Rape. Oggi, sabato 11 aprile 2020, Ciao Darwin 8 ritornerà nella prima serata di Canale 5 con la replica di quell’appuntamento che ha visto la Esposito dominare la sfilata. Del resto lo aveva già anticipato all’epoca su Instagram, rivelando che per l’occasione avrebbe indossato “un look davvero indimenticabile“. Dopo essere stata eletta Miss Intercontinental Italia, la ragazza di Aversa ha deciso di gareggiare con la squadra delle Rape nonostante fosse una studentessa universitaria. “Non mi piace avere la presunzione di definirmi migliore di altri”, ha detto all’epoca, come riporta Il Mattino, “perchè non è il mio titolodi studio a rappresentarmi, ma la mia personalità, il mio carisma e i miei valori“. In merito a questa sua particolare esperienza, la Esposito ha aggiunto anche di aver realizzato il suo sogno proprio lavorando accanto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Nunzia Esposito, Ciao Darwin: un caro ricordo per il pubblico

Nunzia Esposito ha un caro ricordo dei padroni di casa di Ciao Darwin 8. In seguito alla sua partecipazione al programma, che ha sancito il suo debutto sul piccolo schermo, la modella aversana è riuscita ad attirare l’attenzione di diversi siti per via di molteplici iniziative. “Da vicino sono ancora più simpatici rispetto a quello che sembrano in tv”, ha detto a Il Quaderno l’anno scorso, parlando di Luca Laurenti e Paolo Bonolis. “Si tratta di persone molto socievoli, vere, che ti mettono a proprio agio“, ha aggiunto, “in pratica due icone della tv. Lavorare con loro è stato bellissimo”. Non sappiamo ancora se sia riuscita ad avvicinarsi ancora di più al momento fatidico della laurea, anche se in quel periodo aveva ricordato come le mancassero pochi esami prima di ritirare la pergamena. Sui social invece la vediamo impegnata in un momento nostalgico: “Un anno fa, nel caos di Milano“, scrive in uno dei suoi ultimi post. Forme e decolletè in bella mostra: la modella ha colpito ancora. Anche se in realtà la ragazza sta trascorrendo la quarantena in modo più che produttivo: lo rivela in una Stories, in cui mostra alcune pagine sottolineate e i suoi appunti.

Foto, nel caos di Milano





