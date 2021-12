Nunzia Schiano, mamma Alessandro Siani/ Ha recitato anche in Benvenuti al Sud

Forse non tutti sanno che la mamma di Alessandro Siani è anche una sua collega. Curioso che il classe 1975 abbia lavorato parecchie volte al fianco della madre Nunzia Schiano. Come dicevamo, pure lei è un’importante attrice del panorama italiano e sono davvero numerose le occasioni in cui l’abbiamo vista sul set insieme ad Alessandro Siani. Recentemente è apparsa nella pellicola Benvenuti in casa Esposito, ma anche nella serie tv di successo Il commissario Ricciardi e, infine, nel lungometraggio La bambina che non voleva cantare.

Christian De Sica e Alessandro Siani/ "Siamo matti uguali. La Leotta una rivelazione"

La sua carriera parte da lontano, nel senso che Nunzia si avvicina fin da giovane alla recitazione e nel corso della sua vita ha interpretato diversi ruoli comici. Tra i più famosi non possiamo non menzionare Benvenuti al Sud, e il seguito Benvenuti al Nord, ma anche La valigia sul letto e La Kryptonite nella borsa.

Nunzia Schiano, una lunga carriera nel piccolo e grande schermo

La mamma di Alessandro Siani ha recitato anche nei film Vita, cuore, battito, Il paradiso all’improvviso, Napoletans e Ci devo pensare. In totale sono ben ventidue le pellicole in cui appare, oltre ad una dozzina di serie tv e fiction in cui è coinvolta. Nonostante la sua carriera racconti un’attrice propensa ad accettare prevalentemente ruoli comici, non mancano parti più pesanti come in Reality e Dogman del regista Matteo Garrone, ma anche in Ti lascio perché ti amo troppo. Benché Nunzia Schiano non goda della stessa popolarità del figlio Alessandro Siani, ora grazie a lui sta ottenendo la giusta attenzione nel panorama cinematografico del ‘belpaese’.

Alessandro Siani, moglie e figli/ Un amore d'altri tempi!

LEGGI ANCHE:

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lasciano Striscia la Notizia/ Chi li sostituirà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA