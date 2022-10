Nunzia Schilirò/ “Guarita dal covid con cure domiciliari, ho preso farmaci classici”

Si è parlato di covid ieri sera negli studi del programma di Rete Quattro, Zona Bianca, e nell’occasione vi erano in studio Nunzia Schilirò, ex vicequestore no vax, nonché il no vax pentito Pasquale Bacco, e il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano e direttore del Galeazzi. Proprio l’ex poliziotta ha raccontato la sua esperienza con il covid, difendendo i medici che hanno curato moltissimi pazienti negli scorsi mesi, soprattutto durante il primo anno e mezzo di pandemia, con la telemedicina e non solo. “Dottor Bacco lei non può offendere così – le parole della Schilirò in diretta tv – Ippocrate.org così come quelli delle cure domiciliari hanno curato tantissime persone”.

E si è sentito Pregliasco in sottofondo commentare: “Come curato? Ma non diciamo cavolate…”. Quindi l’ex vicequestore no vax, che era stata licenziata dopo le sue manifestazioni di appoggio ai no green pass e ai no vax, ha aggiunto: “Io stessa ho preso il covid, la variante Delta che era più severa dell’Omicron e lo sappiamo tutti, e sono stata curata a casa con le cure domiciliari, con farmaci”. Quindi Giuseppe Brindisi l’ha incalzata, chiedendo: “Non è stata curata con lo zenzero, la liquirizia, le abduzioni all’inguine?”, e lei ha replicato: “No assolutamente no”.

NUNZIA SCHILIRO’ E LA SUA ESPERIENZA CON IL COVID A ZONA BIANCA

Quindi Pasquale Bacco è intervenuto: “L’avrà curata Stramezzi”, e l’ex vicequestore di Roma ha risposto: “Guardi che il dottor Stramezzi non mi ha curata personalmente ma io l’ho conosciuto…”, e Bacco ironico: “Meno male perciò è viva”, prendendosi anche la giusta redarguita da parte del conduttore Giuseppe Brindisi.

“Sono stata curata dal mio medico – ha continuato Nunzia Schilirò – con dei farmaci che esistono da una vita”, e Fabrizio Pregliasco ha replicato: “Ma che non sono indicati e che fanno più male che bene”. Poi l’ex poliziotta ha aggiunto e concluso: “Quali farmaci ho usato? Cortisone, antibiotici, antivirali, farmaci normalissimi che esistono da 50 anni”.

