Nunzia Taglialatela/ Notte di fuoco con Alberto: Speranza furiosa (Temptation Island)

Penultima puntata di Temptation Island 2020 con una coppia grande protagonista: quella composta da Alberto e Speranza. Sin dall’inizio di questo percorso, il fidanzato ha messo gli occhi sulla single Nunzia Taglialatela, che non ha disdegnato le sue attenzioni. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, i due si sono sempre più avvicinati, tanto che il bacio ormai sembra essere nell’aria da tempo. Nella puntata di mercoledì scorso i due hanno trascorso un’esterna alle terme ed è qui che sono arrivate dichiarazioni importanti e avvicinamenti molto piccanti che hanno lasciato Speranza molto perplessa e arrabbiata. Ma questa sera la ragazza scoprirà che Alberto ha chiesto alla tentatrice di trascorrere insieme il weekend da sogno.

Alberto e Nunzia, notte d’amore sotto le stelle a Temptation Island

Per i due giorni Alberto ha chiesto che venisse messa a disposizione una barca ed è qui che trascorrerà la notte con Nunzia Taglialatela. In un video, dopo essere stata chiamata nel pinnettu, Speranza scoprirà che Alberto vuole trascorrere la notte dormendo abbracciato a Nunzia sotto le stelle. Ciò che però accadrà andrà oltre la sua immaginazione. A quanto pare quel bacio che è ormai nell’aria da qualche puntata tra Nunzia e Alberto arriverà proprio questa sera. Speranza chiederà allora il falò di confronto immediato col suo fidanzato. Riuscirà a dirgli addio e chiudere in modo definitivo la loro storia d’amore? Lo scopriremo questa sera a Temptation Island.



