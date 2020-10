Nunzia Taglialatela, tentatrice Temptation Island 2020/ Alberto tradirà Speranza?

Nunzia Taglialatela è la tentatrice di Temptation Island 2020 che ha fatto breccia nel cuore di Alberto, il fidanzato di Speranza. La ragazza single è sempre più vicina al fidanzato di Speranza con cui ha condiviso diversi momenti di complicità all’interno del il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Nunzia e Alberto, infatti, si sono ritrovati dapprima in piscina, ma anche all’interno del villaggio scambiandosi coccole e abbracci. Il tutto naturalmente è stato ripreso e mostrato alla fidanzata Speranza che, nell’ultima puntata, alla vista del fidanzato Alberto in compagnia della single Nunzia ha commentato “che schifo, che schifo”. Ma non finisce qui, visto che Alberto all’interno del villaggio delle single di Temptation Islando si è più volte confessato con Nunzia parlando della sua relazione con Speranza.

Nunzia Taglialatela e Alberto a Temptation Island: il commento della fidanzata Speranza

Confessioni sconcertanti quelli che Alberto ha fatto alla tentatrice Nunzia Tagliatela visto che ha definito la fidanzata Speranza come “l’antidonna”. Il tutto è stato mostrato a Speranza che, incredula, non ha potuto fare altro che commentare con parole la cosa: “a questo punto, non ho dubbi che mi abbia fatto di tutto, fuori. Non mi sono mai fidata di lui, ma non l’ho mai scoperto. Non mi ami più, ok, però fermati a pensare che di là c’è qualcuno. Mi è scaduto proprio, provo un senso di schifo totale”. Cosa succederà nella puntata di questa sera? Non resta che seguirlo per scoprire se ci sarà il falò di confronto tra Alberto e Speranza e che ruolo giocherà la tentatrice Nunzia per l’epilogo finale della coppia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA