Nunzia Tagliatela/ Uscirà da Temptation Island 2020 con Alberto?

Nunzia Tagliatela, è la single che uscirà da Temptation Island 2020 con Alberto?

Bella come il sole, morbida e con le forme al posto giusto, tutto questo è racchiuso nella dolce e intraprendente Nunzia Tagliatela, la giovane tentatrice che ha fatto capitolare Alberto che tra le sue braccia è addirittura arrivato a dimenticare Speranza. I due fidanzati si ritroveranno questa sera al falò di confronto finale e le anticipazioni sembrano rivelare che qualcosa potrebbe andare storto e che addirittura Alberto possa uscire con Nunzia proprio come lei gli ha proposto prima di sbarcare al falò e rivedere la fidanzata. Nunzia si è detta pronta a continuare la loro conoscenza fuori finalmente liberi da vincoli e dalle telecamere e lui per un attimo sembra averci pensato soprattutto perché, in barba alla presenza della fidanzata, ha chiesto di vivere con lei un weekend da sogno tra coccole e baci sotto le coperte e sotto l’occhio attento delle telecamere a infrarossi che hanno ripreso i due intenti a baciarsi per tutta la notte e fino al mattino.

Chi è Nunzia Tagliatela?

Ma chi è Nunzia Tagliatela? Non è solo la tentatrice di Temptation Island 2020 che ha fatto capitolare Alberto dopo sedici anni passati al fianco di Nunzia, ma anche una modella che adesso conta 12mila follower ma il cui account è fermo ormai allo scorso agosto, a pochi giorni prima della partenza per la Sardegna e questa nuova esperienza. Quello che possiamo dire di lei è che sicuramente quello che ha fatto non è stato dettato dalla voglia di sbarcare in tv perché quella nel reality dei sentimenti è la prima esperienza televisiva di Nunzia Taglialatela, trentenne di Mugnano di Napoli. Di professione la bella tentatrice fa l’addetta alle vendite nel settore dell’abbigliamento femminile e tra le sue grandi passioni c’è la cucina. Insieme al buon cibo ama anche il mare, spesso protagonista sui suoi social, le amiche e la famiglia. Non mancano gli scatti sensuali in costume da bagno ed è proprio questo che deve aver convinto i follower a mettere mi piace facendo lievitare il numero dei fan in poco tempo. Come finirà per lei l’esperienza a Temptation Island 2020?



