Nunzio, Amici 2022/ Punge Leo “Sei da finale, tu?” che replica: “Sei qui per il trash”

Amici 2022, Nunzio Stancampiano punge Leo Lini in vista del secondo serale

Alla vigilia del secondo serale di Amici 2022, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, Leo Lini, allievo di Alessandra Celentano, diventa protagonista di un esilarante siparietto con il competitor nella scuola in quanto latinista come lui, Nunzio Stancampiano, allievo di Raimondo Todaro. Il siparietto tra i due latinisti si registra nella casetta dove soggiornano i talenti del talent, quando distesi sul letto Nunzio comincia a pungere Leo, esortandolo ad azzardare un pronostico personale sulla finale del talent targata Amici 21. “Tu a a che puntata aspiri, sincero, sei da finale tu?”, chiede tra il serio e il faceto a Leo, Nunzio, per poi proseguire con un sorriso malizioso, lasciandosi andare alla provocazione su Leo: “Sincero. Ti devi porre un obiettivo. Così sei stravagante…”. E la reazione di Leo non si fa attendere, con il biondo latinista che decide di non raccogliere la frecciatina di Nunzio, che sembra contestargli mancanza di ambizione. ” Non puoi dire adesso una previsione, ovvio che sogniamo tutti di vincere”, chiosa quindi Leo. Ma la provocazione di Nunzio non finisce qui.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi/ "Ci conosciamo da quando eravamo ragazzini…"

Leo Lini sfotte Nunzio Stancampiano: il siparietto ad Amici 2022 diventa virale

Dal suo canto, infatti, Nunzio Stancampiano non molla l’osso e prosegue con lo sfottò riservato al compagno di studio ad Amici 2022, Leo Lini. ” Anche tu… ma tu ci credi?”, dichiara, dicendosi sorpreso che Leo aspiri come gli altri concorrenti ammessi al serale Amici 2022, alla vittoria finale. E in conclusione del siparietto, Leo raggela Nunzio, finendo per diventare virale insieme al siparietto di cui è protagonista con Nunzio, sui vari social: ” Ma hai capito che sei qua per il trash o no?!?”. Un’esclamazione che suona tanto come una stoccata lanciata da Leo a Nunzio con ironia e, intanto, il siparietto registratosi tra i due latinisti scatena tra le reazioni divertite più disparate degli internauti: “Si vola…”; “Il trash ce lo regala eccome, Nunzio!”; “Nunzio è l’amico che ognuno di noi ha sempre desiderato”, si legge tra i commenti social più aggreganti.

Alessandra Celentano e Adriano Celentano sono parenti?/ La prof di Amici: "è mio zio"

Nel frattempo, le anticipazioni tv relative al secondo serale di Amici 21 in corso vedono Nunzio finire a rischio al termine della seconda manche, per poi scalzarsi dal ballottaggio finale registrato per la decretazione del secondo eliminato, da disputarsi tra Christian e Crytical.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

LEGGI ANCHE:

Angelo Trementozzi, chi l'ex marito Alessandra Celentano/ L'amore e il matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA