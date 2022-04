Nunzio, Amici 21: “Per i miei sono una spesa enorme”/ Con il talent sono cambiato”

Amici 21, Nunzio Stancampiano si racconta prima del sesto serale

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Nunzio Stancampiano risponde ad alcune curiosità generali sul suo conto attraverso dei quesiti ricevuti da Maria De Filippi. Incalzato dalle domande della conduttrice e produttrice del talent, che lo intervista in coppia con Michele Esposito, Nunzio dichiara di aver iniziato a muovere i primi passi nella danza all’età di 5 anni: “Con i miei cugini, un giorno, ho preso il manico della scopa e ci ballavo… ero bassissimo e nel ballo ero isterico, come dice Alessandra Celentano”.

Il piano B nella vita ci sarebbe stato per lui, se ad oggi non avesse proseguito gli studi della danza latina: “Io ho fatto anche il calciatore, ero il numero 9, attaccante di razza”. Rispetto alla storia di Michele Esposito, il pupillo dell’insegnante avversa Alessandra Celentano, Nunzio Stancampiano dichiara che non sarebbe riuscito a reggere il peso della lontananza dai propri cari, dal momento che il ballerino classico ha seguito gli studi della danza in un collegio dalle regole ferree sito in Svizzera, lontano dai cari: “Io la mamma e la nonna le devo sempre vedere…”.

Della sua famiglia, Nunzio Stancampiano, anticipato in queste ore come l’eliminato al sesto serale di Amici 21, poi fa sapere: “Ho un fratello di 15 anni, che è più maturo di me mentalmente. Io sembro il bambino di casa… non è bravo a scuola come me, ma lui mi ha insegnato la vita. In giro mi porta lui ed è lui a badare a me e non io a lui, che sono il fratello maggiore (Maria De Filippi e Michele Esposito ridono di gusto, ndr)”. Poi, però, Nunzio fa consapevolmente dell’autocritica, al confronto con la storia di Michele Esposito, che ha anche aiutato economicamente la famiglia nel corso degli ultimi anni segnati dalla pandemia di Coronavirus: “Io per la mia famiglia sono sempre stato una spesa enorme…”.

Nunzio Stancampiano eliminato al sesto serale di Amici 21?

E quando Maria De Filippi chiede a Nunzio Stancampiano quale sarebbe la sua esibizione ideale da regalare al pubblico tv, il concorrente in corsa per il montepremi di Amici 21 e pupillo di Raimondo Todaro replica con il suo inconfondibile “savor faire” di latinista fiero: “Se mi dai la musica giusta, io ti faccio venire i brividi, io sono un ballerino da show!”.

Che sia lui l’eliminato al sesto serale di Amici 21? Dal suo canto, nell’attesa di scoprire l’atteso verdetto Nunzio è consapevole di essere “cambiato” in positivo al talent, grazie agli insegnamenti ricevuti dai docenti e dalla competizione che lo ha messo al confronto con gli altri concorrenti competitor del talent: “Quando scendo a Catania, sono certo che mia madre mi dice ‘Ma sei tu? Chi sei diventato? Allora le cose che ti ho insegnato le metti in atto!”.













