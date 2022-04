Nunzio Amici 21/ Vive un crollo eliminato? “Mi sento debole…”

Amici 21, Nunzio vive un crollo al talent

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, Nunzio Stancampiano vive un momento di sconforto nella casetta dei talenti. Il motivo? Il latinista e pupillo di Raimondo Todaro è alle prese con una serie di coreografie in vista del rinnovato appuntamento serale del talent e non nasconde il peso della fatica, dopo aver assunto zucchero e cioccolato per fare il pieno di energia.

Quindi, incalzato dalla conduttrice del talent, Maria De Filippi, sulla fatica che sente in vista del quinto serale, Nunzio dichiara: “Il problema è che mi sento debole”.

Maria De Filippi conforta Nunzio Stancampiano ad Amici 21

A questo punto, la conduttrice Maria De Filippi, nel dialogo con Nunzio Stancampiano registrato nel daytime di Amici 21, esorta il latinista a non abbattersi, alla luce delle energie spese agli ultimi ballottaggi che lo hanno visto a rischio eliminazione al terzo e al quarto serale del talent: “Tu hai dovuto prendere ritmo tutto a un tratto. Con il ballottaggio affrontato due volte, hai ballato come un matto”.

Nel frattempo, a incoraggiare a distanza Nunzio, sono anche i fan, sulla pagina Instagram di Amici: “Forza cucciolo, sei tutti noi”, “Mai abbattersi, Nunzietto”, “Non mollare Nunzio, sei un pilastro di quest’edizione”.

