Nunzio balla con il manichino della Celentano ad Amici 21/ “Realizzo il suo sogno”

Continuano i tutorial di danza latina di Nunzio ad Amici 21. Anche questa settimana, il daytime in onda su Canale 5 è arricchito sul finale da un breve filmato in cui il ballerino di latino di Raimondo Todaro mostra alla maestra Alessandra Celentano le basi del suo genere di danza. Per la puntata di oggi, lunedì 4 aprile, il ballerino ha però deciso di introdurre qualcosa di nuovo: il manichino della maestra Celentano.

Seduto su una poltrona, il pupazzo con il volto dell’insegnante osserva Nunzio che, questa volta, si diletta nell’insegnamento delle basi delle danze standard. Già così il risultato della scenetta è esilarante ma il filmato si fa ancora più surreale quando Nunzio decide di coinvolgere il manichino in una vera e propria danza a due.

Nunzio balla il valzer con il manichino di Alessandra Celentano ad Amici: web in delirio!

“Ora che è qui non posso non farle realizzare il suo sogno che è quello di ballare con Nunzietto”: annuncia Nunzio prima di prendere il manichino di Alessandra Celentano e farlo volteggiare tra le sue braccia. La danza scelta è un valzer viennese che li vede, dunque, girare insieme attorno al noto studio di Canale 5. Inutile dire che la simpatica iniziativa di Nunzio ha scatenato l’ironia del web. Fiume di commenti social, infatti, sottolineano la simpatia di Nunzio, ormai diventato un vero pilastro di questo serale di Amici.

