Nunzio, Chi è il concorrente di Amici 2022/ Il latinista che somiglia a Deddy

Chi è Nunzio Stancampiano, il concorrente del serale Amici 2022

Uno dei protagonisti del serale Amici 21, in partenza il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, è Nunzio Stancampiano. Si tratta di un ballerino 18enne, originario di Adrano, in provincia di Catania, che viene inizialmente scartato perché non riesce a battere alle selezioni per il talent l’altro latinista Mattia Zenzola, che da subito diventa un pupillo di Raimondo Todaro. Ormai da anni, Nunzio, partecipa a una competizione di ballo latino americano, viaggiando in tutto il mondo, e si qualifica alla finale dei Campionati Europei del 2019.

Chi è Nunzio ad Amici 21: Alessandra Celentano non lo ritiene idoneo per il serale

Con un colpo di scena, Nunzio Stancampiano subentra nella scuola di Amici 21 proprio in sostituzione di Mattia, quando quest’ultimo si vedrà costretto a lasciare la scuola più amata dagli italiani in seguito ad un infortunio al piede sinistro. Diventa quindi un allievo di Raimondo Todaro, quando viene chiamato dall’insegnante a candidarsi al talent al posto del ritirato, Mattia. E subito si accende la competizione tra Todaro e l’insegnante di danza classica, Alessandra Celentano, che nel complesso non ritiene Nunzio un ballerino idoneo al talent, in vista del serale, contestandone il suo essere fuori dalle righe e ribelle.

Tuttavia, nonostante le critiche, il latinista riceve anche dei giudizi positivi da parte di alcuni giudici esterni alle sfide interne di ballo di Amici 2022, così come da parte dell’insegnante Raimondo Todaro, che in particolare gli riconoscono l’originalità e l’agilità nonché il carisma nel movimento. Raimondo lo schiera in un primo guanto di sfida contro Leonardo, ballerino latinista adottato da Alessandra Celentano, per il primo serale Amici 21. Chi la spunterà? Voto di ammissione al serale, per Nunzio Stancampiano: 8

Curiosità su Nunzio: squadra di appartenenza al serale di Amici 2022

Nunzio Stancampiano al momento vanta un seguito social stimato oltre 12 milioni di follower su Instagram e si impone come uno dei talenti di Amici 21 più influenti sui social. Al serale del talent, lui fa squadra nel team capeggiato da Raimondo Todaro insieme a Lorella Cuccarini. Tra i telespettatori, intanto, via social c’è chi sottolinea l’incredibile somiglianza tra Nunzio e Deddy, finalista cantante al serale Amici 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA