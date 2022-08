Nunzio e Cosmary di Amici stanno insieme?/ Nuovi segnali social: lui alla festa di lei, poi una lite…

Nunzio e Cosmary di Amici stanno insieme? Arrivano nuovi avvistamenti

Non si arresta il gossip su Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. I due ballerini, protagonisti della scorsa edizione di Amici, continuano ad essere avvistati insieme, dando il via ad una serie di gossip che li vorrebbe fidanzati. Dopo la rottura di Cosmary con Alex si è iniziato a parlare in modo insistente di un presunto flirt della ballerina con Nunzio e addirittura si è arrivato a segnalare che la storia tra loro due potrebbe aver avuto inizio quando la Fasanelli ancora stava col cantante di Amici 21.

Cosmary e Nunzio di Amici stanno insieme?/ Segnalazione e sospetto tradimento: "Quando stava con Alex lei…"

Nelle ultime ore, come fa notare il Vicolodellenews, aggiornamenti sulla presunta coppia arrivano dalla festa di compleanno di Cosmary. La ballerina ha festeggiato 22 anni insieme agli amici e tra questi pare ci fosse anche Nunzio, la cui voce appare evidente nel video in cui tutti le cantano ‘Tanti auguri a te’.

Nunzio Stancampiano nel cast di Amici 22?/ Spunta il ruolo inedito

Nunzio e Cosmary, dalla festa di compleanno alla lite in discoteca: le segnalazioni

Non è finita qui. La fonte fa sapere che nelle ultime ore si è diffuso il gossip secondo cui “in una discoteca di Gallipoli, Cosmary e Nunzio avessero avuto una discussione mentre si trovavano in presenza di altre persone. Queste ultime, pertanto, avrebbero sentito e riportato tutto a blog di gossip.” Una lite che aveva portato qualcuno a sospettare che i due fossero già in crisi, cosa che viene però smentita dalla presenza di Nunzio alla festa di compleanno di Cosmary. Al momento i due rimangono però in silenzio, non smentendo né confermando di stare insieme. Sta di fatto che Alex ha tolto il follow ad entrambi sui social, un gesto che non sembra affatto essere una coincidenza.

LEGGI ANCHE:

LDA: reunion tra ex Amici con Nunzio, alla finale di Battiti live/ Le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA