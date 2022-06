Nunzio e Raimondo Todaro/ Un post svela in che rapporti sono dopo Amici 21

Amici 21, Nunzio Stancampiano e Raimondo Todaro si rivedono: la rivelazione post-talent

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il loro sodalizio artistico stretto ad Amici 21 di Maria De Filippi, coprendo rispettivamente i ruoli di allievo ballerino di latino e insegnante di danza, e ora Nunzio Stancampiano e Raimondo Todaro tornano al centro dell’attenzione mediatica. Questo, complice la curiosità generale di chi si chiede in che rapporti i diretti interessati siano rimasti tra loro, dopo la fine del talent-show che ha decretato il trionfo di Luigi Strangis. A rispondere agli interrogativi sul loro conto sono, in queste ore, i diretti interessati, che via social si lasciano immortalare in un post che li vede ritratti insieme.

I due, così come si evince dal post rivelatorio, si intrattengono insieme mentre sono nel bel mezzo di una vacanza estiva, all’insegna del meritato relax, dopo gli impegni professionali che li hanno visti protagonisti ad Amici 21. “Siamo o non siamo la coppia dell’estate?”, si legge nella descrizione del nuovo post che Raimondo Todaro ha condiviso via Instagram, contenente uno scatto che lo ritrae sorridente mentre si stringe a Nunzio Stancampiano, in un tenero abbraccio.

Nunzio conquista Battiti live

Lontani, quindi, sembrano i giorni in cui si sono registrate delle incomprensioni tra il prof e l’allievo storici, che vantano un sodalizio datato che aveva inizio in passato. Nonostante le critiche della maestra di danza classica Alessandra Celentano, rivolte al team competitor, nella sessione del pomeridiano e al serale di Amici 21, Nunzio si è conquistato l’ingaggio come ballerino professionista nel corpo di ballo di Battiti live, la cui sessione estiva 2022 già infiamma gli ambiti palchi in giro per l’Italia. Un traguardo importante per il latinista così come per il suo storico insegnante, che ha sempre creduto nello staging di Nunzio, per carisma e qualità del movimento.

Tra un impegno e l’altro, intanto, Nunzio Stancampiano e Raimondo Todaro si godono la loro reunion post-talent, che fa incetta di like e messaggi di esultanza dei fan via Instagram con il post che immortala il primo incontro social estivo, tenutosi a Fondachello.

