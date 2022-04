Nunzio eliminato da Amici 2022, ecco perchè/ Come LDA arriva ‘spompo’ per la finale

Nunzio eliminato ad Amici 2022: il motivo dietro l’addio

Ha scampato quattro possibili eliminazioni ma, arrivato al settimo serale di Amici 2022, Nunzio non ce l’ha fatta e ha dovuto dire addio al programma. Un addio probabilmente annunciato, che arriva senza particolare sorpresa, così come quello di LDA della scorsa settimana. Come il cantante di Zerbi, anche Nunzio è arrivato stanco, ormai allo stremo delle forze a giocarsi il posto per l’ennesima volta. Affrontare quattro ballottaggi consecutivi, d’altronde, non è cosa semplice, al punto che la sua stanchezza è apparsa evidente anche a Maria De Filippi che, in studio, ha notato la fatica delle gambe del ballerino.

ALBE O NUNZIO, CHI È STATO ELIMINATO AMICI 2022?/ Fuori il ballerino di Todaro

Lui stesso, prima di lasciare la scuola, ha ammesso: “Ho dato tutto, non potevo dare più di così”, ed è forse questo il motivo per il quale alla fine ha forse anche mollato un po’ la presa, abbandonandosi alla stanchezza e a quella consapevolezza, manifestata in più di un’occasione, di non essere tra i finalisti ‘predestinati’ di Amici 21. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 21 Serale 2022, 7a puntata/ Diretta, eliminato Nunzio: "Celentano? Dico che..."

Nunzio eliminato al settimo serale di Amici 2022?

Nunzio eliminato ad Amici? E’ la domanda che si pongono gli appassionati del programma di Maria De Filippi, ma soprattutto i fan del ballerino, che questa volta rischia davvero grosso. Al ballottaggio finale ritrova il mitico Albe, dopo che Luigi rientra in gara grazie ai voti dei giurati. Per Nunzio si tratta dell’ennesima sfida decisiva di quest’avventura ad Amici, cominciata a settembre con i provini persi contro Mattia.

Il ragazzo è poi entrato ufficialmente in gara dopo diversi mesi, trovando in Raimondo Todaro un maestro affettuoso e fiducioso nei suoi confronti. Iconiche le litigate con la maestra Alessandra Celentano, che non avrebbe mai portato così avanti Nunzio. Questa sera sarà il capolinea per il ballerino, dopo la sfida con Albe?

Todaro critica Michele ad Amici 21 "Se non perde è solo per cul*"/ Celentano furiosa!

Nunzio eliminato ad Amici? Sfida finale incerta con Albe

Attesa ad Amici per il verdetto che decreterà il concorrente eliminato. Nunzio è a serio a rischio, ma anche se dovesse lasciare la scuola potrà guardare con soddisfazione al suo percorso nella scuola di Amici. Su Canale 5 ha infatti compiuto grandi progressi, conosciuto nuovi compagni con cui misurarsi e legare. Questa sera, forse, è arrivato il momento di salutare tutti. La sfida con Albe si rivela incerta fino all’ultimo respiro. Chi avrà la meglio? Per Albe si tratta della prima volta, per Nunzio la quarta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA