Nunzio eliminato settimo serale Amici 21?/ Anticipazioni, “sarebbe stato avvistato..”

Amici 21, settimo serale: al ballottaggio Nunzio rischia con Albe

Ci siamo, manca poco al settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5 e che decreterà la nuova eliminazione tra i concorrenti in corsa per il montepremi del talent-show. Intanto le annesse anticipazioni tv rivelano che potrebbe confermarsi Nunzio Stancampiano come nuovo eliminato definitivo dallo show.

Anticipazioni Amici 21 settimo serale 2022/ Registrazione 30 aprile: Albe eliminato?

Stando alle anticipazioni tv dell’atteso appuntamento serale, Albe e Nunzio si contenderanno un posto alla finale di Amici 21, in quanto finiranno al ballottaggio finale del settimo serale, schierati l’uno contro l’altro. A stabilire chi dovrà rimanere in gioco e chi invece dovrà lasciare il talent, ad un passo dalla finale, saranno i 3 giudici adibiti alle votazioni della fase serale di Amici 21, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, coadiuvati dagli insegnanti della scuola, i quali nel corso della sfida a 3 manche indicheranno gli “anelli deboli” delle 3 squadre da mandare a rischio eliminazione.

ELIMINATI AMICI 21, SETTIMO SERALE: SFIDE E BALLOTTAGGI/ Nunzio Vs Albe, Luigi salvo!

Tra i nuovi eliminabili di Amici 21, Albe (Alberto La Malfa) e Nunzio Stancampiano si preannuncia un scontro memorabile e tra le prove al cardiopalmo, soprattutto per i fedeli fan dei due concorrenti, che farebbero carte false per vedere entrambi i due giovani talenti confermarsi alla finale di Amici 21.

Nunzio avvistato all’uscita dello studio del talent: undicesimo eliminato del talent, dopo LDA?

Come segnalato da Novella 2000, intanto, una fonte insider avrebbe avvistato Nunzio Stancampiano all’uscita dello studio tv di Amici 21, nelle ore segnate dalla registrazione del settimo serale del talent, tenutesi il 27 aprile 2022. Da qui, quindi, nasce il sospetto che a lasciare lo show, al rinnovato serale del talent, alla fine sia stato Nunzio e non Albe. Qualora venisse confermata l’eliminazione di Nunzio in favore di Albe, per il latinista non sarebbe comunque il primo ballottaggio finale affrontato ad Amici 21. Il pupillo di Raimondo Todaro è reduce dal ballottaggio all’ultimo sangue che lo ha visto contrapporsi ad LDA, terminato con la vittoria del ballerino latinista ai danni del figlio di Gigi D’Alessio, tra le polemiche più disparate.

Amici 21: LDA, con Bandana supera anche Sangiovanni!/ Sale tra le tendenze su YouTube

© RIPRODUZIONE RISERVATA