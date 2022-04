Nunzio gela Maria, “volevi farmi perdere!“/ Amici 21, le accuse alla De Filippi

Amici 21, va in scena la gara Testa e Spalla Nunzio vs Michele & Sissi Vs Luigi e il latinista vuole vincere…

Alla vigilia del settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Maria De Filippi indice la gara Testa e Spalla sulla coordinazione nel ballo -che strizza l’occhio alle competizioni che avvengono su TikTok. A sfidarsi per il circuito danza e canto della scuola, sono rispettivamente Nunzio Stancampiano contro Michele Esposito e Sissi (Silvia Cesana) contro Luigi Strangis. “Se perdo, impazzisco”, dichiara Nunzio, non appena la conduttrice dà il via al contest sulla coordinazione. E Maria ricorda che spetta a lei stabilire il vincitore: “Sono giudice supremo di questa gara, Nunzio ci mettiamo in posizione con Michele, intanto dico la penitenza, uno di due vince, la penitenza è un costume, una divisa… Al suono della campanella, il maggiordomo deve dare del lei, fai finta Nunzio che alle 3 di notte Dario ha bisogno di un bicchiere d’acqua, fai l’inchino e ti devi rendere servizievole”. E aggiunge, parlando sempre a Nunzio: “Il premio è la possibilità di rendere questo studio come il cinema con una persona che scegli tra gli altri”. “Maria, ma perché parli a me?”, chiede Nunzio alla conduttrice, sospettando che lei voglia renderlo perdente.

Al termine delle esibizioni i vincitori decretati dalla conduttrice risultano essere Michele e Luigi, anche se Nunzio così come Sissi si sarebbero auspicati più degli sfidanti di vincere con la cantante che al giudice dichiara: “Per coordinazione e perché mi fa male il piede, dovrei vincere io”. Per cui spetta a Nunzio e Sissi rendersi maggiordomi della casetta dei talenti per tutti gli inquilini. Ma Nunzio, il latinista ambizioso e fiero del suo sangre caliente originario di Catania (Sicilia), poco prima del verdetto è certo di aggiudicarsi il trionfo: “Sono stato pure performer, ho anche cantato”. E Maria De Filippi motiva il suo giudizio: “Tu hai ripetuto esattamente i passi della coreografia? Eri più sciolto di Michele, ma hai aggiunto cose che non c’erano”. “Eh io interpreto le cose a modo mio, ma ero coordinato…” spiega Nunzio.

Nunzio reagisce stizzito al verdetto della De Filippi, che lo riprende ad Amici 21

Alla dichiarazione del verdetto, quindi Nunzio passa all’attacco di Maria De Filippi: “allora mi volete vedere maggiordomo, ma perché mi vuoi far perdere, io lo sapevo!”. Insomma, Nunzio taccia la conduttrice di averlo reso a priori perdente e lei replica infierendo sul latinista: “Complimenti Michele!”. “Non ti collegare più con me, perché non ti rispondo più”, replica quindi stizzito a Maria, il latinista, che viene messo in riga dalla conduttrice: “Ma non è colpa mia se hai esagerato!”. E sulla scia delle critiche dei detrattori che lo considerano come l’anti-talent, Nunzio può contare sul suipporto dei fan, tra i quali una domanda sorge spontanea: Che il latinista paghi lo scotto della sua esuberanza caratteriale e il suo anticonformismo?

Il premio della prova, intanto, vede i vincitori Michele e Sissi scegliere i compagni perdenti come accompagnatori per la visione di un film al “cinema Amici 21”. E in questo Michele segue l’esempio di Luigi, “Io porterei con me Sissi, mi sembra giusto”: “Io ci porterei Nunzio, mi sembra giusto”. Mentre a Nunzio e Sissi tocca inoltre rispondere ai comandi dei coinquilini, nelle vesti di maggiordomi.

