Nunzio, la Celentano lo affonda al serale Amici 21/ “Tutta scenografia e cose già viste”

Amici 21, Nunzio Stancampiano infiamma lo studio con il latin-pop

Il settimo serale di Amici 21 parte nella serata di questo sabato 30 aprile 2022 con un’esibizione importante per Nunzio Stancampiano sulle note di pezzo cult della musica straniera. Per la magia di una notte -nella competizione del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Nunzio diventa Ricky Martin sulle note di She bangs, uno dei tormentoni più amati della musica latin-pop di risonanza mondiale e del repertorio del latinista portoricano, Ricky Martin. Con un outfit rosso sangue caliente, il pupillo latinista di Raimondo Todaro performa un’esibizione caliente per la gioia dei suoi fedeli supporters. Ma al termine della prova, l’insegnante di danza classica avversa, Alessandra Celentano lo critica, lanciandogli delle dure contestazioni tecniche.

Raimondo Todaro difende Nunzio

Al settimo serale di Amici 21, poi, Nunzio Stancampiano si esibisce in un sexy flamenco in duetto con Francesca Tocca, che sfoggia in studio un outfit rosso. “A parte l’esibizione di flamenco, dietro era un bel vedere”, rimarca Alessandra Celentano, ribadendo il suo giudizio critico sulla Tocca.

