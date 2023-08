Nunzio Stancampiano accusato di creare ‘hype’ dopo il gesto per Cosmary/ La replica piccata del ballerino

Nunzio Stancampiano, il gesto per Cosmary è una montatura? L’indiscrezione

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono in crisi; la coppia ha discusso e l’ex allievo di Amici ha fatto di tutto per riconquistare la velina di Striscia La Notizia. Tra i vari gesti, Nunzio ha pubblicato un video, con sottofondo Ti Scatterò una foto di Tiziano Ferro che mostra le foto di vari momenti insieme e un cartellone con scritto “Io e te tre metri sopra il cielo“.

Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono lasciati?/ Il messaggio che spiazza i fan

Dopo questi gesti eclatanti, però, il ballerino è stato accusato di voler creare “hype” con la scusa di riconquistare la sua fidanzata. A lanciare queste indiscrezioni anche Deianira Marzano: “Nunzio fa una sorpresa a Cosmary. Cosa dobbiamo pensare che tutto sia stato fatto per hype? Vista la storia messa da lui o che come dicono pare che lei sia un po’ viziatella e le piacciano queste cose eclatanti“.

Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli: "Non siamo solo belle!"/ "La fatica a Striscia…"

Nunzio Stancampiano replica alle accuse social

Nunzio Stancampiano ha deciso di replicare in modo piccato sui social, alle accuse di Deianira Marzano senza farne direttamente il nome: “Non sono cose che ci appartengono, non sono cose che appartengono ai nostri valori, alla nostra educazione. Sono cose di cui vergognarsi. Io e Cosmary abbiamo litigato. Volevo condividere su Instagram quel gesto d’amore perchè quando ho fatto le bombe lei non stava in casa. Lo so, ho sbagliato luogo, ogni tanto perdo colpi anche io.

E ancora: “Quindi ho usato Instagram per farglielo arrivare, non per creare hype. I personaggi che hanno bisogno di hype sono quelli che se non creano dinamiche non vanno più avanti. Io sono un ballerino, ho talento e vado avanti per quello. Le persone che mi seguono lo fanno per quello, non perchè creo dinamiche”.

Cosmary Fasanelli torna a Striscia la Notizia: come sta?/ Lei: "I'm back"

© RIPRODUZIONE RISERVATA